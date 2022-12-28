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Sıralamada 81'e düştü, bir ilimiz ayağa kalktı! Adana'da 'kebap' isyanı: "Uzaylılar bile öğrendi bu yemeği, demek ki bir sıkıntıları var"

28.12.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Tasteatlas tarafından yayımlanan dünyanın en iyi yemekleri listesi dünyanın olduğu kadar Türkiye'nin de gündemine damga vurdu. Listede Türkiye'den cağ kebabı, şiş kebap, mantı, alinazik gibi birçok yemek türü yer aldı. Ancak geçen yıl 3. olan yemek, bu yıl sıralamada 81'e düşünce bir ilimiz bu sonuca tepki gösterdi. Usta Yaşar Aydın'a göre "uzaylıların bile öğrendiği" bu yemek, Adanalıların gözünde birinci sırada olmalı...

Sıralamada 81'e düştü, bir ilimiz ayağa kalktı! Adana'da 'kebap' isyanı: "Uzaylılar bile öğrendi bu yemeği, demek ki bir sıkıntıları var"

En iyi yemekler listesi Adanalı şefleri ve vatandaşı ayağa kaldırdı. Türkiye'nin dört bir yanında severek yenen Adana kebabı, Tasteatlas en iyi yemekler listesinde geçen yılki 3. sırasını kaybederek bu yıl 81. sıraya düştü. "Kare diye bir yemek varmış. Dünyada hiç duymadık Japon yemeği birinci yapmışlar" diye konuşan kebap ustası Yaşar Aydın, "Ama Adana kebabını dünya biliyor hatta uzaylılar bile bu kebabı öğrendi" diyerek tepkisini dile getirdi. Kebap ustası Salih Oral ise "Adana kebabını 81. sıraya koyarak yanlış yapıyorlar. Adana kebabı gibi bir efsane yemeği 81. sıraya almak araştırmayı yapan kişinin kendisine hakaretidir" sözleriyle isyan etti.

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EN İYİ YEMEKLER LİSTESİNDE TÜRKİYE'DEN 11 YEMEK

İçeriğinde tüm dünyadan yemeklere yer veren Tasteatlas, 195 ülke ve 15 bin yöresel yiyecek arasından 2022’nin en iyi mutfaklarını ve yemeklerini seçti. Bir gastronomi ülkesi olan Türkiye ise ilk yüze 11 yemek birden soktu. Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde cağ kebabı 9., şiş kebabı 14., mantı 22., alinazik 45., döner kebap 48., tantuni 74., hünkarbeğendi 75., Adana kebap 81., çöp şiş 81., sarma 92. sıraya girebildi.

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Geçen yıl 3. olan Adana kebabının bu yıl 81. olması ise kentteki şefleri ve Adanalıları kızdırdı.

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"UZAYLILAR BİLE BU KEBABI ÖĞRENDİ"

Duruma tepki gösterenlerden kebap ustası Yaşar Aydın şöyle konuştu:

“Bizim Adana kebabını 81. sıraya kim atmış asıl bunu atanları sorgulamak lazım. Adana kebabı dünyanın birinci sırasında. Dünyanın bütün restoranlarında Adana kebabını bulursun. Nasıl 81. yaparlar böyle bir şey olamaz. Kare diye bir yemek varmış. Dünyada hiç duymadık Japon yemeği birinci yapmışlar. Ama Adana kebabını dünya biliyor hatta uzaylılar bile bu kebabı öğrendi.

"BUNLARIN ADANA KEBABIYLA BİR SIKINTISI VAR"

"Niye uğraşıyorlar, bunların Adana kebabıyla bir sıkıntısı var. Geçen yıl 3. olan Adana kebabı nasıl bu yıl 81. olur. Demek ki Adana kebabı o kadar büyük ki bunlara sıkıntı olmuş.”

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"ARAŞTIRMAYI YAPAN KİŞİNİN KENDİNE HAKARETİDİR"

Tepkisini dile getiren kebap ustası Salih Oral ise şunları söyledi:

“Adana kebabını 81. sıraya koyarak yanlış yapıyorlar. Avrupa ve Amerika’ya gittiğinizde kebabın ismini duyarsınız. Hatta Asya ve Arap ülkelerinin tamamında kebap her yerde vardır. Dünyada etin ez lezzetli pişmiş şekli kömür ateşinde pişen et şeklidir. Bu nedenle dünyada kendini kabullendirmiş Adana kebabı gibi bir efsane yemeği 81. sıraya almak araştırmayı yapan kişinin kendisine hakaretidir.”

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Vatandaşlar da Adana kebabının birinci sırada olması gerektiğini dünyada böyle bir lezzetin olmadığını söyledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana kebap

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