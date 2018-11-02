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Şiran'da binlerce yıllık 'Ala Kilim' dokuma geleneği yaşatılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 10:25 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde binlerce yıllık kültürüyle, tamamen koyun yünü ve doğal kökboyaları kullanılarak hazırlanan 'Ala kilim' geleneği yaşatılıyor.

Şiran'da binlerce yıllık 'Ala Kilim' dokuma geleneği yaşatılıyor

Sinan UÇAR/ŞİRAN (Gümüşhane), (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde binlerce yıllık kültürüyle, tamamen koyun yünü ve doğal kökboyaları kullanılarak hazırlanan 'Ala kilim' geleneği yaşatılıyor. Kilimler koyun yününden 2-4 ayda dokunuyor.
Şiran ilçesinde bir dönem bütün köylerde el tezgâhlarında dokunan ve yöre el sanatları için önemli bir yere sahip olan Ala Kilim geleneği yaşatılıyor. İğmeleri keçi kılından, örgüsü koyun yününden, kök ile boyanmış yün ipliklerden hazırlanan ve çeşitli model ve motiflerden, ağaç tezgâhlardan genel olarak 1,5 ile 3 metre ve 3 ile 4 metre ebatlarında dokunan Ala Kilim için Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde kurslar açıldı. Kurslara katılanlar verilen eğitimlerle birlikte, her bir motifi ve rengi ayrı anlama gelen Ala Kilim kültürünü yaşatıyor. 1 aylık eğitim alan kursiyerler, usta öğreticiler eşliğinde Ala Kilim dokumacılığını geliştiriyor. Kilimler 2-4 ayda dokunuyor.
‘ORTA ASYA MOTİFLERİ İLE BEZENMİŞ’
Ala Kilim'in Şiran’a özgü olduğunu ve Orta Asya motifleri ile bezenmiş bir şekilde üretildiğini belirten Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, “İlçe Halk Eğitim Merkezimiz vasıtasıyla unutulmakta olan bir kültürümüzü canlandırıyoruz. Yok olan bir kültürümüzü ayağa kaldırdık, hayat verdik. Ala Kilimimiz diğer kilimlere nazaran daha incedir” dedi.
Şiran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zahit Kaya da, 6 yıldır, 20 farklı kadın kursiyere iş istihdamı sağlandığını belirterek, “Kursiyerlerimiz 1 ay eğitimden geçiyor. Sonrasında ise kilim dokumaya çalışıyoruz. Şu anda ekibimiz ile 2 yıldır beraber çalışıyoruz. Güzel ürünler çıkarmaya başladılar. Gümüşhane ve Şiran’ımızın turizmine katkı sunmak için unutulmaya yüz tutmuş bu el sanatlarımızı gün yüzüne çıkartarak Orta Asya’dan günümüze kadar gelen bu geleneği canlandırmaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz günlük 25-30 lira ücret alarak hem ev ekonomisine katkı sağlarken hem de bu geleneği yaşatıyorlar" diye konuştu.
YÜZDE YÜZ KOYUN YÜNÜ
Ala Kilim’in yüzde yüz koyun yünü ve kök boyadan üretilen ipler ile dokunduğunu belirten kurs eğitmeni Neşe Demir ise “Sadece kilim olarak değil, farklı figürler de işliyoruz ve siparişler almaktayız. Geçmişte döşeme halı olarak kullanılıyordu. Şimdi ise eskiyi canlandırmak için ve ninelerimiz hatıralarına saygı duymak için bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizim için manevi anlamı büyük. Emeği çok büyük, zor bir iş, basit gibi görünse de hemen bozulabiliyorlar. İnce detay ve dikkat gerektiriyor. Bir kilim yapılması çok usta bir öğrenci tarafından 2 ayda yapılabilirken, acemi bir için 4 ayı bulabiliyor” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Şiran'da binlerce yıllık 'Ala Kilim' dokuma geleneği yaşatılıyorŞiran'da binlerce yıllık 'Ala Kilim' dokuma geleneği yaşatılıyorŞiran'da binlerce yıllık 'Ala Kilim' dokuma geleneği yaşatılıyorŞiran'da binlerce yıllık 'Ala Kilim' dokuma geleneği yaşatılıyor

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