HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sırası gelmeden aşı yaptıran belediye başkanı istifa etti!

Sırası gelmeden aşı yaptıran belediye başkanı istifa etti!

08.03.2021 10:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sırası gelmeden aşı yaptıran belediye başkanı istifa etti!

İtalya'nın Sicilya adasında, aşı için bekleyenlerin önüne geçip sırayı delen bir belediye başkanı, gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Hem kendine meclis üyelerine aşı yaptırmasını savunan Corleone Belediye Başkanı Nicolo Nicolosi, "Buna rağmen, bu kararı düşünmekten geceleri uykusuz kaldım ve görevi bırakmamın en doğrusu olduğuna kanaat getirdim" dedi. Nicolosi, yerel yönetimdekilerin de sağlık görevlileri gibi salgınla ön cephede mücadele edenler olduğunu savundu.

Yerel basın, polisin 78 yaşındaki belediye başkanı ile sırasından önce aşı yaptıran belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma başlattığını ve dosyanın savcılığa intikal ettiğini aktardı.

Nicolosi'nin Covid-19 aşısının her iki dozunu da yaptırdığı belediyenin sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Belediyenin Facebook hesabından yapılan açılamada başkanın aşı olmasıyla ilgili, "virüsü kapması durumda görevini icra edememe ihtimalini ortadan kaldırmak için alınmış bilinçli bir karardı" ifadeleri kullanıldı.

"TEK O DEĞİL"

Beş Yıldız Hareketi senatörlerinden Nicola Morra, Nicolosi'nin yetkisini suistimal eden tek politikacı olmadığını söyleyerek, aşı sırasını delen diğer siyasilere de istifa çağrısında bulundu.

Toplu aşılamaya 80 yaş üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına öncelik verilerek aralık ayında başlayan İtalya'da şu ana kadar 5.3 milyon kişi Covid-19 aşısının ilk dozunu aldı. 60 milyon nüfuslu ülkede her iki dozu yaptıranların sayısı ise 1.6 milyon civarında. Avrupa Birliği'nin aşı programında yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle istenilen sayılara henüz ulaşılamadı.

Koronavirüs salgını İtalya'da 100 binden fazla insanın hayatına mal oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktıHamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı
Danimarka’da koronanın 31 farklı türüne rastlandı!Danimarka’da koronanın 31 farklı türüne rastlandı!
Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?
Anahtar Kelimeler:
İtalya

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Avusturya, AstraZeneca aşısını uygulamayı askıya aldı!

Avusturya, AstraZeneca aşısını uygulamayı askıya aldı!

Papa Francis, 4 günlük tarihi Irak ziyaretini tamamladı

Papa Francis, 4 günlük tarihi Irak ziyaretini tamamladı

Danimarka’da koronanın 31 farklı türüne rastlandı!

Danimarka’da koronanın 31 farklı türüne rastlandı!

Papa Francis, Aylan Kurdi’nin babasıyla görüştü

Papa Francis, Aylan Kurdi’nin babasıyla görüştü

Markle: Ten rengi nedeniyle oğluma prens demediler!

Markle: Ten rengi nedeniyle oğluma prens demediler!

Husilerden Suudi Arabistan’a füzeli saldırı

Husilerden Suudi Arabistan’a füzeli saldırı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.