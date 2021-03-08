Sırası gelmeden aşı yaptıran belediye başkanı istifa etti!

Hem kendine meclis üyelerine aşı yaptırmasını savunan Corleone Belediye Başkanı Nicolo Nicolosi, "Buna rağmen, bu kararı düşünmekten geceleri uykusuz kaldım ve görevi bırakmamın en doğrusu olduğuna kanaat getirdim" dedi. Nicolosi, yerel yönetimdekilerin de sağlık görevlileri gibi salgınla ön cephede mücadele edenler olduğunu savundu.

Yerel basın, polisin 78 yaşındaki belediye başkanı ile sırasından önce aşı yaptıran belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma başlattığını ve dosyanın savcılığa intikal ettiğini aktardı.

Nicolosi'nin Covid-19 aşısının her iki dozunu da yaptırdığı belediyenin sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Belediyenin Facebook hesabından yapılan açılamada başkanın aşı olmasıyla ilgili, "virüsü kapması durumda görevini icra edememe ihtimalini ortadan kaldırmak için alınmış bilinçli bir karardı" ifadeleri kullanıldı.

"TEK O DEĞİL"

Beş Yıldız Hareketi senatörlerinden Nicola Morra, Nicolosi'nin yetkisini suistimal eden tek politikacı olmadığını söyleyerek, aşı sırasını delen diğer siyasilere de istifa çağrısında bulundu.