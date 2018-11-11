HABER

Sırbistan "Balkanların Çin'i" oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

Genç, ucuz ve nitelikli iş gücü, Rusya ile özel ilişkisi ve coğrafi konumunu avantajıyla Sırbistan, son yıllarda Avrupa'dan Uzak Doğu'ya giden sanayi yatırımlarını geri çekerek "Balkanların Çin'i" olmaya hazırlanıyor - Geçen yıl 2,6 milyar avro uluslararası doğrudan yatırım çeken Sırbistan, bu yılın ilk 5 ayında da 1,1 milyar avro uluslararası doğrudan yatırım aldı - DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül: - "Sırbistan, büyüyen bir pazar ve mevcut serbest ticaret anlaşmaları ile 1 milyar nüfuslu bölge pazarına erişimi söz konusu" - Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marko Cadez: - "Sırbistan'da 400 kişinin istihdam edildiği bir otomobil parçaları üreten fabrikanın işçilik maliyeti bölgedeki diğer ülkelere göre 2 kat daha düşük"

BERLİN (AA) – BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Avrupa Birliği'ne (AB) aday olan Sırbistan, genç, ucuz ve nitelikli iş gücü, Rusya ile özel ilişkisi ve coğrafi konumu avantajıyla son yıllarda Avrupa'dan Uzak Doğu'ya giden sanayi yatırımlarını geri çekerek "Balkanların Çin'i" olma yolunda ilerliyor.

Sırbistan geçen yıl 2,6 milyar avro uluslararası doğrudan yatırım çekerken, bu rakam bu yılın ilk beş ayında 1,1 milyar avro olarak gerçekleşti.

Aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren Avusturya merkezli Zumtobel Group, üretimini işçi ücretlerinin ve lojistik fiyatlarının yükselmesinden dolayı Çin’den Sırbistan’a taşıdı. Merkezi Almanya'da bulunan otomobil kablo üreticisi Leoni, geçen yıl Sırbistan’da 2 bin 200 işçinin çalıştığı bir fabrika açtı.

Avrupalı şirketlerin yanında, Çinli şirketler de İpek Yolu kuşağında yer alan ülkeye altyapı ve fabrika yatırımları yaparak, Sırbistan'ı AB ve Balkanlara açılım için merkez olarak konumlandırıyor. Çin merkezli Shandong Linglong ülkeye 1 milyar dolar yatırımla yeni bir lastik fabrikası planlarken, diğer bir Çin firması Shijiazhuang Zhiyi Zinc Industry’de 80 milyon dolar yatırımla çinko oksit üretimi için Sırbistan hükümeti ile anlaşma imzaladı.

Uluslararası şirketlerin Sırbistan’a sanayi yatırımının yapmasının bir sebebi de ülkenin Rusya ile olan özel ilişkisi. Rusya ile serbest ticaret anlaşması nedeniyle uluslararası firmalar Sırbistan’ı transfer noktası olarak kullanıyor.

Sırbistan hükümeti ise fabrika yatırımlarını desteklemek için yasal düzenlemelerin yanında altyapı yatırımları da yapıyor. Almanya ve Avusturya'ya Niş şehrinden kesintisiz otoyol bağlantısı bunun bir örneği. Ayrıca, ülkenin AB’ne üyeliğinin 2020’ye kadar gerçekleşeceği yönündeki beklenti de ülkenin yatırımları cezbetmesini sağlıyor.

Almanya ülkede en büyük yabancı yatırımcı olurken, Alman firmalar ülkenin genç, ucuz ve nitelikli iş gücünden, Rusya ile özel ilişkisinden ve coğrafi konumundan yararlanıyor.

- Sırbistan’da 450 Türk firması var

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, çok sayıda yabancı firmanın yatırımları için Sırbistan’ı ve diğer Güneydoğu Avrupa’daki ülkeleri merkez olarak tercih ettiklerini söyledi.

"Sırbistan, büyüyen bir pazar ve mevcut serbest ticaret anlaşmaları ile 1 milyar nüfuslu bölge pazara erişimi söz konusu." diyen Akgül, "Bu erişim gücünden dolayı, Sırbistan pazarında faaliyet gösterip, ihracat yapan firmaların, operasyonlarını bölgedeki diğer ülkelere yaymaları oldukça kolay hale geliyor. Türk firmaları da bu modeli uyguluyor.” ifadesini kullandı.

Sırbistan’da 450 Türk firmasının faaliyet gösterdiğini bildiren Akgül, Türkiye ile Sırbistan arasında 2007’de 545 milyon dolar olan ticaret hacminin, geçen yıl 1,1 milyar dolara çıktığını ve hedefin bu rakamın 2020’ye kadar 3 milyar dolara yükseltilmesi olduğunu belirtti.

Akgül, Sırbistan’da kalifiye, yabancı dil bilen, genç ve bölgeye göre ucuz bir iş gücü olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti.

“Ayrıca ülkede halihazırda Türk yatırımcılarının bulunması ve Halkbank’ın bir Türk bankası olarak pazarda önemli bir yer edinmiş olması Türk firmalarımız için oldukça büyük avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra, Sırbistan’ın önemli pazarlara yakınlığı ve Avrupa Birliği, Balkanlar, Türkiye, Rusya ve Kazakistan gibi çok çeşitli ülke ve bölge pazarlarıyla gümrüksüz ticaret imkânının bulunması, ihracata yönelik üretim yapmayı planlayan firmalarımızın dikkatini çekiyor.

Sırbistan’da dinamik ve yatırımcılar ile birebir ilgilenen bir yatırım ajansı mevcut. Ajansın bünyesinde, Türkiye’den gelen yatırımlar için ayrılmış bir Türkiye masası var ve çalışanlar konusuna oldukça hâkim. Firmalarımızla yakından ilgileniyorlar. Firmalarımızın bu olanağı değerlendirmelerini şiddetle tavsiye ediyorum.”

- "İşçilik maliyeti bölgedeki diğer ülkelere göre iki kat daha düşük"

Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marko Cadez de ülkesinin bugün bölgesinde en cazip yatırım imkanlarını sunduğunu belirterek, ülkede 400 kişinin istihdam edildiği bir otomobil parçaları üreten fabrikanın işçilik maliyetinin bölgedeki diğer ülkelere göre iki kat daha düşük olduğunu söyledi.

Sırbistan’ın makroekonomik olarak güçlü ve politik olarak da istikrarlı bir ülke olduğunu belirten Cadez, ülkenin yatırımcılar için yasal düzenlemeleri geliştirdiğini ve altyapıyı iyileştirdiğini kaydetti.

Cadez, Sırbistan’ın yatırımcılara vergi avantajı ve ülkenin imzaladığı ticaret anlaşmalarından yararlanma imkanı gibi olanaklar sunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

“Sırbistan, Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi’nin kuşağında yer alıyor. Çin’in geliştirdiği '16+1 İşbirliği' mekanizmasının bir parçası ve bu ülkenin bölgeye ve Avrupa'ya açılmasında bir merkez görevi görüyor. Bu durum, Sırbistan'ın Balkanlar'daki Çin yatırımlarını çekmede bir lider olduğu, özellikle altyapıdaki projelerin hem sayısı hem de değeriyle doğrulanıyor. Tamamlanan, uygulanan, üzerinde anlaşılan veya ilan edilen tüm uzun yıllı altyapı (ulaşım ve enerji) projeleri ve ekonomideki projelerin toplam değeri 10 milyar avroyu aşmakta.”

- "Karşılıklı ticaretin yanında, Türk şirketleri ile ortaklık da çok önemli"

Belgrad yakınlarındaki büyük bir sanayi parkının yapımı için hazırlıkların devam ettiğini belirten Cadez, Sırbistan’ın yatırım çekmesinde bir sonraki aşamanın ileri ve yenilikçi teknolojiler olduğunu kaydetti.

Sırbistan için, Türkiye pazarının ve Türk yatırımlarının önemli olduğuna işaret eden Cadez, “Karşılıklı ticaretin yanında, Türk şirketleri ile ortaklık da çok önemli... Birbirimize ne kadar satacağımızdan çok daha önemli olan, daha yüksek iş birliği ve ortaklık biçimleri geliştirmemiz. Sırbistan'a yeni fabrikalar, istihdam ve yeni ihracat kanalları getiren Türk yatırımlarının devam etmesi önemli. Türk yatırımcılarla, üçüncü pazarlarda üretime yönelik ortaklıklar kurmayı ümit ediyoruz.”

PARTNERBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacakBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacak
- İstanbul Maratonu başladı- İstanbul Maratonu başladı
Antalya Gebizliler Kocaeli Gebzeli çıktıAntalya Gebizliler Kocaeli Gebzeli çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sırbistan Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marko Cadez yatırım

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da dalgıçlar denizden küvet çıkardı

Bodrum'da dalgıçlar denizden küvet çıkardı

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

İstiklal Caddesi'nde ilginç görüntü

İstiklal Caddesi'nde ilginç görüntü

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

Kahramanmaraş'ta dehşet evi: 3 ölü!

Kahramanmaraş'ta dehşet evi: 3 ölü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.