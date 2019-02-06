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Sırbistan Başbakanı demokratik özgürlüklerle ilgili raporu reddetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 16:44 | Son Güncelleme

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House’un ülkeyi ’özgür’den ’kısmen serbest’e indirgeyen raporunu reddetti.Sırp Başbakan Ana Brnabic, ABD’li düşünce kuruluşu Freedom House’un Sırbistan’daki demokratik özgürlüklerle ilgili raporunu değerlendirdi.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House’un ülkeyi ’özgür’den ’kısmen serbest’e indirgeyen raporunu reddetti.
Sırp Başbakan Ana Brnabic, ABD’li düşünce kuruluşu Freedom House’un Sırbistan’daki demokratik özgürlüklerle ilgili raporunu değerlendirdi. Brnabic yaptığı açıklamada, "Kısmen özgür bir ülkede yaşadığımı kesinlikle düşünmüyorum ya da hissetmiyorum, ancak birkaç yıl önce daha özgür bir ülkede yaşadığımı düşünüyordum" dedi.
Freedom House’un bu hafta başlarında yayınlanan yıllık küresel raporunda, Sırbistan’ın statüsünün seçimlerdeki bozulma, hükümetin ve müttefik medya kuruluşlarının yasal taciz ve karalama kampanyaları yoluyla bağımsız gazetecileri baltalama girişimleri nedeniyle azaldığı belirtildi. Raporda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç’in anayasal rolüyle çelişen yürütme yetkilerini kendinde topladığı da kaydedildi.

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