NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da yaşayan Boşnakların en önemli milli bayramı kabul edilen Sancak Günü, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı şehirlerde çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanıyor.

Boşnak Ulusal Konseyinin (BNV) 2005 yılındaki "Sancak Günü" kararının, Sırbistan Ulusal Azınlıklar Konseyi tarafından da onaylanması ile Sancak Antifaşist Halk Kurtuluş Konseyi'nin (ZAVNOS) kuruluş yıl dönümü olan 20 Kasım, "Sancak Günü" olarak kabul edildi.

Sancak Günü dolayısıyla başta Novi Pazar olmak üzere, Sancak bölgesindeki birçok şehirde anma törenleri, kitap tanıtımları, konferanslar, paneller ve farklı kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Boşnak tarihçi Esad Rahic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Kasım 1943'te ZAVNOS'un kurulmasının, Boşnak tarihçiler tarafından Sancak bölgesinin özerkliğinin başlangıcı olarak kabul edildiğini vurgulayarak, bunun bölgeye halk meclisi ve yedi bakanlığı olan bir hükümet kazandırdığını hatırlattı.

ZAVNOS'un 29 Mart 1945'te feshedildiğini aktaran Rahic, aynı tarihte Sancak bölgesinin Sırbistan ile Karadağ arasında pay edilmesine karar verilmesini "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Sancak Günü dolayısıyla bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarına Sırbistan bayrağı ile Boşnak azınlığın bayrağı da asılırken, 20 Kasım Sancak bölgesi şehirlerinde tatil olarak kabul ediliyor.

