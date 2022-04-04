Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir? Ülkede gerçekleştirilen seçimlerin ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sırp siyasetçi merak konusu oldu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir? Aleksandar Vucic nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI ALEKSANDAR VUCİC KİMDİR?

Aleksandar Vucic 85 Mart 1970 yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da doğdu.

Aleksandar Vucic'in partisi Sırp İlerleme Partisi'dir.

Aleksandar Vucic 1997 yılında Ksenija Vučić ile evlendi. Ama evlilikleri 2011 yılında sona erdi. Aleksandar Vucic 2013 yılında Tamara Đukanović ile evlendi.

Aleksandar Vucic'in Vukan Vučić, Milica Vučic ve Danilo Vučić adında 3 çocuğu vardır.

ALEKSANDAR VUCİC NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

52 yaşındaki siyasetçi Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın en büyük şehri ve başkenti olan Belgrad'da doğmuştur.

