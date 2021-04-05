HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sırbistan Cumhurbaşkanı: Size yalvarıyorum, aşı olun!

Sırbistan Cumhurbaşkanı: Size yalvarıyorum, aşı olun!

05.04.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic vatandaşlara yaptığı çağrıda, “Size aşı olmanız için yalvarıyorum, aşımız var ve daha çok olacak, Tanrı aşkına gelip aşınızı olmanız için yalvarıyorum.” diyerek duygularını dile getirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı: Size yalvarıyorum, aşı olun!

Bütün dünyada Covid-19 salgını yüzünden ülkeler vatandaşları için yeterli aşı depolamaya çalışırken Sırbistan, fazlasıyla alınan aşılara insanların yeterli ilgi göstermemesinden şikayetçi.

Yaklaşık 7 milyonluk nüfusu için 15 milyon dozluk aşı anlaşması yapan Belgrat’ın, geçen haftadan bu yana ülkeye gelen turistlere bile aşı vurması üzerine, kendi ülkesinde bulamadığı için Sırbistan’a aşı olmak için gelen tatilcilerin sayısının arttığı ortaya çıktı.

Komşu ülkelerden binlerce kişinin “aşı turizmi” için bu ülkeye akın ettiği belirtiliyor. Sırbistan, kendi vatandaşları dışında yabancı ve göçmenlere de Covid-19 aşısı tedarik eden belki de tek ülke.

Sırbistan’a hem Avrupa ülkeleri hem de Rusya ve Çin ile iyi ilişkileri yüzünden şimdiden üç milyon doz “Pfizer”, “AstraZeneca”, “Sputnik V” ve “Sinopharm” aşısı ulaştı. Sırbistan’da şu ana kadar 2 milyon doz aşı vuruldu.

Sırp yetkililer, vatandaşlarının randevu almadan belirlenen merkezlerde aşı olmaları için seferber olurken, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic vatandaşlara yaptığı çağrıda, “Size aşı olmanız için yalvarıyorum, aşımız var ve daha çok olacak, Tanrı aşkına gelip aşınızı olmanız için yalvarıyorum.” diyerek duygularını dile getirdi.

Sırbistan Tabipler Odası Başkanı Rade Panic ise “Yeterli sayıda insanın aşı olmak istemediği çok açık.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bazı doktorlar ise Sırbistan’da salgının başından bu yana güç kazanan aşı karşıtı kampanyanın oldukça etkili olmasından şikayetçi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Yoğun bakım hemşiresi salgının etkisini iki fotoğrafta anlattıYoğun bakım hemşiresi salgının etkisini iki fotoğrafta anlattı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Yoğun bakım hemşiresi salgının etkisini iki fotoğrafta anlattı

Yoğun bakım hemşiresi salgının etkisini iki fotoğrafta anlattı

Endonezya'da sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı

Endonezya'da sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı

İsteyen herkes haftada iki kez ücretsiz hızlı korona testi yaptırabilecek

İsteyen haftada iki kez test yaptırabilecek!

Dün ev hapsine alınan Veliaht Prens'le ilgili ilk açıklama: Dış güçler!

Ev hapsine alınan Veliaht Prens'le ilgili açıklama: Dış güçler!

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın sonuçlanmaması protesto edildi

8 ay geçti! Suçluları hala bulunamadı

Vyosa Osmani üçüncü turda Kosova'nın cumhurbaşkanı seçildi

Ülke tarihine geçti! Osmani cumhurbaşkanı seçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.