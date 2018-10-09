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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Kazakistan’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 12:34 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev: - "Avrasya Ekonomik Birliğinin, Sırbistan ile serbest ticaret bölgesinin oluşturulmasına ilişkin uzman görüşmeleri devam etmektedir" - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: - "Kazakistan ile barış, istikrar, ekonomik gelişme, yatırım çekme, vatandaşların ekonomik gücünün pekiştirilmesi, toplumun modernleştirilmesi, ülkenin savunma gücünün desteklenmesi ilkelerine dayalı iş birliğini geliştirmek bizim için önemlidir"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Vucic resmi ziyaret için geldiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı. Taraflar gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan'da Sırbistan sermayeli 20 firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, tarım, sanayi, inşaat, ulaştırma, enerji ve diğer alanlarda iş birliğinin öncelikli konular olarak belirlendiğini dile getirdi.

Kazakistan'ın, Asya ve Avrupa arasında hızlı yük taşımacılığı için altyapı oluşturulmasına ilgi duyduğuna işaret eden Nazarbayev, "Avrasya Ekonomik Birliğinin Sırbistan ile serbest ticaret bölgesinin oluşturulmasına ilişkin uzman görüşmeleri devam etmektedir. Resmi görüşmeler, ülkelerimizin iş yapıları arasında önemli ekonomik anlaşmaların imzalanacağı bugünkü iş forumunda gerçekleşecek." dedi.

Konuk Cumhurbaşkanı Vucic de görüşmelerde önemli siyasi ve ekonomik iş birliği konularını ele aldıklarına dikkati çekerek, "Kazakistan ile barış, istikrar, ekonomik gelişme, yatırım çekme, vatandaşların ekonomik gücünün pekiştirilmesi, toplumun modernleştirilmesi, ülkenin savunma gücünün desteklenmesi ilkelerine dayalı iş birliğini geliştirmek bizim için önemlidir." diye konuştu.

Sırbistan ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin iyi ve yapıcı olduğunu belirten Vucic, ikili ilişkileri daha da pekiştirmeye devam edeceklerini, karşılıklı ticaret hacminin artırılmasına önem vereceklerini, bunun için büyük potansiyel olduğunu kaydetti.

Vucic, Nazarbayev'den Kazakistan'ın Belgrad'da büyükelçilik açmasını da istedi.

Bu arada, Nazarbayev, Vucic’e Kazakistan ile Sırbistan arasındaki dostluk ve iş birliğinin pekiştirilmesine yaptığı katkılarından dolayı birinci derece "Dostluk" nişanı, Vucic de Nazarbayev’e "Sırbistan Cumhuriyeti Nişanı" takdim etti.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan

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