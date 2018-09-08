Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Kosova'da

PRİŞTİNE (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, benim arkadaşım, dostum veya sevdiğim bir muhatabım değil, bilakis. Durumun kendisi için de öyle olduğunu düşünmüyorum. Bizim görevimiz konuşup anlaşmak, sorunlara çözüm bulmak." dedi.

Vucic, son günlerde gerginliğe neden olan Kosova ziyaretine daha önce Kosovalı yetkililerin izin vermediği Gazivoda'dan başladı.

Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'ta yer alan Gazivoda Barajı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazivoda'nın Sırplarla Arnavutların karşılaştıkları ağır siyasi sorunları en güzel şekilde yansıttığını ifade ederek, "Gelecekte iki tarafı da memnun edecek şekilde kullanılacağını umuyorum." dedi.

Sırbistan'ın barajın onarımına yaklaşık 1 milyon avro yatırım yaptığını anımsatan Vucic, yatırımlara devam ettiklerini anlattı.

Zubin Potok'u ziyaret ederek barış ve istikrar yanlısı olduğunu gösterdiğini söyleyen Sırp lider, Sırplarla Arnavutlar arasında iyi ilişkiler kurmak istediğini, Kosova'da Sırp nüfusun yoğun yaşadığı 10 belediyeye yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.