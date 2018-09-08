HABER

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Kosova'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 19:20 | Son Güncelleme

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: - "Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, benim arkadaşım, dostum veya sevdiğim bir muhatabım değil, bilakis. Durumun kendisi için de öyle olduğunu düşünmüyorum. Bizim görevimiz konuşup anlaşmak, sorunlara çözüm bulmak" - "Barış ve istikrarın sağlanması, çözümün bulunması gerekiyor. Bunu biz yapmazsak bizden sonraki nesiller yapacak"

PRİŞTİNE (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, benim arkadaşım, dostum veya sevdiğim bir muhatabım değil, bilakis. Durumun kendisi için de öyle olduğunu düşünmüyorum. Bizim görevimiz konuşup anlaşmak, sorunlara çözüm bulmak." dedi.

Vucic, son günlerde gerginliğe neden olan Kosova ziyaretine daha önce Kosovalı yetkililerin izin vermediği Gazivoda'dan başladı.

Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'ta yer alan Gazivoda Barajı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazivoda'nın Sırplarla Arnavutların karşılaştıkları ağır siyasi sorunları en güzel şekilde yansıttığını ifade ederek, "Gelecekte iki tarafı da memnun edecek şekilde kullanılacağını umuyorum." dedi.

Sırbistan'ın barajın onarımına yaklaşık 1 milyon avro yatırım yaptığını anımsatan Vucic, yatırımlara devam ettiklerini anlattı.

Zubin Potok'u ziyaret ederek barış ve istikrar yanlısı olduğunu gösterdiğini söyleyen Sırp lider, Sırplarla Arnavutlar arasında iyi ilişkiler kurmak istediğini, Kosova'da Sırp nüfusun yoğun yaşadığı 10 belediyeye yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.

Vucic, Arnavutlarla anlaşmak için her yolu denediklerini ancak başarısız olduklarını savunarak, "Artık birbirimizle daha saygılı bir biçimde konuşmamızın zamanı geldi. İki ülke arasında bir dostluk inşa etmeyi başarıp başaramayacağımızı zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Balkanlar'da sınır değişikliğine karşı olduğu yönündeki ifadelerini değerlendiren Vucic, "Bu, yeni bir durum değil. Sırbistan'daki rakiplerim bu duruma sevinmiştir." diye konuştu.

Merkel'e saygı duyduğunu söyleyen Vucic, kendisinin Merkel karşısında güçsüz olduğunu ifade ederek, "Eğer o öyle bir şey söylediyse bizim bunu değiştirmeye gücümüz yetmez." şeklinde konuştu.

Kosova medyasının, dün Avrupa Birliği'nin (AB) ara buluculuğunda devam eden Belgrad-Priştine diyalog süreci kapsamında Brüksel'de Thaçi ile yapması planlanan toplantıyı iptal ederek Kosovalı mevkidaşını aşağıladığı yönündeki ifadelerine de değinen Vucic, "Kimse kimseyi aşağılamadı." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 1999'dan farklı olduğunu ve uzlaşmanın çok zor olacağını dile getiren Vucic, "Thaçi, benim arkadaşım, dostum veya sevdiğim bir muhatabım değil, bilakis. Durumun kendisi için de öyle olduğunu düşünmüyorum. Bizim görevimiz konuşup anlaşmak, sorunlara çözüm bulmak." değerlendirmesinde bulundu.

AB üyesi olduktan sonra sınırların öneminin kalmayacağını söyleyen Vucic, "Barış ve istikrarın sağlanması, çözümün bulunması gerekiyor. Bunu biz yapmazsak bizden sonraki nesiller yapacak." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in, iki günlük Kosova ziyareti kapsamında yarın önemli bir konuşma yapması planlanıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bakan Pakdemirli: Vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyizBakan Pakdemirli: Vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyiz
Kumruya şemsiyeli koruma yapan hayvansever ortaya çıktıKumruya şemsiyeli koruma yapan hayvansever ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleksandar Vuçiç Gazivoda Kosova sırbistan ziyaret

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da feci kaza! Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 24 yaralı

Manisa'da feci kaza! Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 24 yaralı

İstanbul'da şüpheli valiz etrafında insan seli! Görüntü almak için birbirleriyle yarıştılar

İstanbul'da şüpheli valiz etrafında insan seli! Görüntü almak için birbirleriyle yarıştılar

İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!

İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması: Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması: Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalı

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.