Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic TBMM heyetini kabul etti

BELGRAD (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki milletvekili heyeti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi.
Bozkır'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan oluşan heyet, Sırbistan temaslarını sürdürdü.
TBMM heyeti Vucic tarafından kabul edildi.
Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Türkiye'nin Sırbistan'ın gerçek dostu olduğunu kaydeden Sırp lider, iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda mükemmel bir düzeyde olduğunu belirtti.
Sırbistan'daki Türk yatırımlarına da değinen Vucic, bu yatırımların ülkedeki vatandaşlara istihdam olanağı sağladığını ve yaşam standartlarını yükselttiğini ifade etti.
Vucic, Türkiye'yi bölgenin barış ve istikrarının korunmasında önemli bir partner olarak gördüklerini kaydetti.
Bozkır da Sırp cumhurbaşkanının altyapının gelişmesine verdiği öneme işaret ederek, Türkiye'nin de desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyolu Projesi'nin son derece önemli olduğunu belirtti.
Sırbistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den de bu ülkeye giden turist sayısındaki artışa dikkati çeken Bozkır, iki ülkenin sahip olduğu potansiyeller ışığında turizm alanındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.
Bozkır ve beraberindeki heyet daha sonra Sırbistan Meclisi'nde Türkiye-Sırbistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleri ile görüştü.
Sırbistan Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Sırbistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Zoran Dragisic, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin her geçen gün arttığını belirterek, "Bu, Türkiye'yi Sırbistan'ın önemli bir partneri konumuna getiriyor." dedi.
Dragisic, "Sırbistan, zor durumlarında da Türkiye'ye destek konusunda asla ikilemde kalmamıştır." ifadelerini kullandı.
Sırbistan'daki temaslarına dün başlayan TBMM heyeti, başkent Belgrad'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofislerini de ziyaret etti.
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