Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic TBMM heyetini kabul etti

BELGRAD (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki milletvekili heyeti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi.

Bozkır'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan oluşan heyet, Sırbistan temaslarını sürdürdü.

TBMM heyeti Vucic tarafından kabul edildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Türkiye'nin Sırbistan'ın gerçek dostu olduğunu kaydeden Sırp lider, iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda mükemmel bir düzeyde olduğunu belirtti.

Sırbistan'daki Türk yatırımlarına da değinen Vucic, bu yatırımların ülkedeki vatandaşlara istihdam olanağı sağladığını ve yaşam standartlarını yükselttiğini ifade etti.

Vucic, Türkiye'yi bölgenin barış ve istikrarının korunmasında önemli bir partner olarak gördüklerini kaydetti.