Sırbistan'da can pazarı! Yangından sığındıkları balkon herkesin gözü önünde alev aldı!

Vatandaşların yangına müdahalesi yetersiz kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Binanın bulunduğu sokağa girmekte zorlanan itfaiye ekipleri, ellerindeki makineler ile binada mahsur kalan kişileri güvenli bir şekilde tahliye etmeye çalıştı.

Çevre sakinleri ve ekiplerin yardımıyla yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

ALEVLER BALKONDA YAKALADI

Olayı gören diğer çevre sakinleri ise korku dolu anları cep telefonları ile görüntüledi. Görüntülerde yangından kaçarak balkona sığınan 3 kişinin kurtarılmayı bekledikleri anlar kameralara yansıdı. Alevlerin balkona ulaşması ile birlikte görüntüyü çeken kişilerin tanık oldukları dehşet seslerine yansıdı. (DHA)



