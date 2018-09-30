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Sırbistan'da can pazarı! Yangından sığındıkları balkon herkesin gözü önünde alev aldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2018 02:04 | Son Güncelleme

Sırbistan, Novi Pazar kentindeki Bor Binasında sabah saatlerinde, bir gaz tüpünün patlamasıyla yangın çıktı. Yangının diğer dairelere de sıçramasıyla, kısa sürede tüm binayı alevler sardı. Çıkan yangında altı kişi öldü. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Yangından kaçarak balkona sığınan 3 kişinin kurtarılmayı bekledikleri anda alevlerin balkonu sarması saniye saniye görüntülendi. Görüntüleri kayıt eden vatandaşın ve ailesinin tanık oldukları dehşet seslerine yansıdı.

Vatandaşların yangına müdahalesi yetersiz kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Binanın bulunduğu sokağa girmekte zorlanan itfaiye ekipleri, ellerindeki makineler ile binada mahsur kalan kişileri güvenli bir şekilde tahliye etmeye çalıştı.

Çevre sakinleri ve ekiplerin yardımıyla yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

ALEVLER BALKONDA YAKALADI

Olayı gören diğer çevre sakinleri ise korku dolu anları cep telefonları ile görüntüledi. Görüntülerde yangından kaçarak balkona sığınan 3 kişinin kurtarılmayı bekledikleri anlar kameralara yansıdı. Alevlerin balkona ulaşması ile birlikte görüntüyü çeken kişilerin tanık oldukları dehşet seslerine yansıdı. (DHA)


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sırbistan Novi yangın alev

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