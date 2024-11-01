Sırbistan'da korkunç olay! Beton sundurma insanların üzerine çöktü: 13 ölü, 4 yaralı...

Yerel medyada yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökmenin olduğu yerde enkazda kalan 13 kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

BAŞBAKAN VUCEVIC'TEN AÇIKLAMA

Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

13 ÖLÜ, 4 YARALI

Bakan Dacic de enkazdan 5 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılmasıyla ölü sayısının 13'e yükseldiğini, enkazda başka kimsenin olmadığını düşündüklerini, hastaneye kaldırılan 4 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Enkazda bulunan ve iletişim kurdukları 2 kişinin kurtarıldığını aktaran Dacic, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, 80 kişinin olay yerinde çalıştığını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olay yerine gelerek, bakanlardan bilgi aldı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Hükümet, 2 Kasım'ı ulusal yas günü ilan etti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır