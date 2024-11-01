HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sırbistan'da korkunç olay! Beton sundurma insanların üzerine çöktü: 13 ölü, 4 yaralı...

Sırbistan'da korkunç olay! Beton sundurma insanların üzerine çöktü: 13 ölü, 4 yaralı...

01.11.2024 21:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki bir tren istasyonunda korkunç bir olay yaşandı. İstasyondaki beton sundurmanın bilinmeyen bir sebeple çökmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi ise yaralandı.

Sırbistan'da korkunç olay! Beton sundurma insanların üzerine çöktü: 13 ölü, 4 yaralı...

Yerel medyada yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökmenin olduğu yerde enkazda kalan 13 kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

e

BAŞBAKAN VUCEVIC'TEN AÇIKLAMA

Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

q

13 ÖLÜ, 4 YARALI

Bakan Dacic de enkazdan 5 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılmasıyla ölü sayısının 13'e yükseldiğini, enkazda başka kimsenin olmadığını düşündüklerini, hastaneye kaldırılan 4 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

r

Enkazda bulunan ve iletişim kurdukları 2 kişinin kurtarıldığını aktaran Dacic, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, 80 kişinin olay yerinde çalıştığını belirtti.

t

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olay yerine gelerek, bakanlardan bilgi aldı.

y

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Hükümet, 2 Kasım'ı ulusal yas günü ilan etti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan
En Çok Okunan Haberler
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddia edilmişti! Bakan Tunç'tan açıklama

Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddia edilmişti! Bakan Tunç'tan açıklama

Dev akaryakıt şirketi o firmanın Türkiye'deki tüm operasyonlarını satın aldı!

Dev akaryakıt şirketi o firmanın Türkiye'deki tüm operasyonlarını satın aldı!

Tekirdağ'da iğrenç olay! Erkek bebeğe cinsel istismar, videoyu anne paylaşmış

Tekirdağ'da iğrenç olay! Erkek bebeğe cinsel istismar, videoyu anne paylaşmış

Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

'Vergi yüzsüzleri' belli oldu! Listede ünlü iş adamları da var: Cem Uzan'ın borcu...

'Vergi yüzsüzleri' belli oldu! Listede ünlü iş adamları da var: Cem Uzan'ın borcu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dava! Dilekçe mahkemeye verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dava! Dilekçe mahkemeye verildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.