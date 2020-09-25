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Sırbistan’da savaş uçağı düştü: 1 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2020 18:26 | Son Güncelleme

Sırbistan’da Sırbistan Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağı düştü. Kazada 1 pilot hayatını kaybetti.

Sırbistan’da savaş uçağı düştü: 1 ölü

Sırbistan’ın Mali Zvornik kenti yakınlarında Sırbistan Hava Kuvvetleri’ne ait Mig-21 tipi savaş uçağı düştü. Kazada 2 pilottan 1‘i hayatını kaybetti. Sırbistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 09.00 sularında Mali Zvornik kenti yakınlarında bulunan Brasina köyü sınırları içinde düştüğü aktarıldı. Bakanlık, pilotların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapmazken, uçuş öncesinde uçağın durumunun iyi ve uçmaya hazır olduğunu açıkladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis askeri müfettişlerin gelişini ve incelemeyi kolaylaştırmak için bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı.

Sabac Bölge Savcılığı’ndan Savcı Zoran Obradoviç yaptığı açıklamada ise, uçakta bulunan ikinci pilotun hayatını kaybettiğini aktarırken, diğer pilotla ilgili bir açıklama yapmadı. Görgü tanıkları, uçağın Cer yönünden alçak uçuşla Gucevo üzerinden geçtiğini ve Zvornik'e doğru uçtuğunu ifade ederken, uçağın daireler çizdiğini aktardı.

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