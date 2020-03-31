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Sırbistan’da sokağa çıkma yasağını 'ağaç' kılığına girerek deldi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 18:18 | Son Güncelleme

Sırbistan’da koronavirüs salgını nedeni ile ilan edilen sokağa çıkma yasağını ağaç kılığına girerek delen bir vatandaş polis tarafından yakalandı.

Sırbistan’da sokağa çıkma yasağını 'ağaç' kılığına girerek deldi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkelerden biri olan Sırbistan’da bir vatandaş kendisine ağaç süsü vererek yasağı delmeye çalıştı. Sırbistan polisinin durumun farkına varmasıyla sokağa çıkma yasağını delen vatandaş gözaltına alınırken, yasağı delen kişinin 3 gündür bu şekilde sokağa çıktığı anlaşıldı.

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Sırbistan’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara ciddi cezalar uygulanıyor.

Sırbistan’da toplam korona virüs vakası 900’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23’e ulaştı.

(İHA)

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