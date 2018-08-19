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Sırbistan'dan Türkiye'ye destek!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.08.2018 12:33 | Son Güncelleme

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizine ilişkin "Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır" ifadesini kullandı.

Sırbistan'dan Türkiye'ye destek!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Sırp mevkidaşı Ivica Dacic'le ortak basın toplantısı düzenledi. ABD ile yaşanan gerginlik hakkında konuşan Çavuşoğlu, "F-35 anlaşması tek taraflı iptal edilemez. Tehdit diliyle bir yere varılamaz. Benim de izlenimim ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bunu malzeme yapmak istiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaklaşımla bir yere varamayız. Hukuk var, her ülkenin yargısı var. İç hukuk var, bir de uluslararası sözleşmeler var Türkiye ve ABD'nin taraf olduğu. Tüm sorunlar çözülebilir ama dayatmayla tehditle değil.

Öyle görülüyor ki siz bu sorunları çözmek istemiyorsunuz, kendi siyasi kaygılarınızla hareket ediyorsunuz ve kendi seçimlerinize malzeme yapmak istiyorsunuz. Çünkü sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil. Tamam kendi aralarında farklı kişilerden farklı açıklamalar geliyor. Aynı kurum içinde bile bakan ve yardımcıları arasında farklı tutumlar gördük, görüyoruz. Bu da var ama öyle görünüyor ki ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor."

DACIC: HİÇBİR ZAMAN TÜRKİYE KARŞITI ÇALIŞACAK KOALİSYONDA YER ALMAYACAĞIZ

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic de "Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır" ifadesini kullandı.


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