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Sırbistan Dışişleri Bakanı: ‘Saldırganla İlgimiz Yok’

16.03.2019 00:50 | Son Güncelleme

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyen ve 49 kişinin ölümüne neden olan Brenton Tarrant’la Sırbistan arasında hiçbir bağlantı olmadığını söyledi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı: ‘Saldırganla İlgimiz Yok’

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyen ve 49 kişinin ölümüne neden olan Brenton Tarrant’la Sırbistan arasında hiçbir bağlantı olmadığını söyledi.

Dacic Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlediği basın toplantısında saldırganla alakaları olmadığını ve hiç kimseden Sırp kurbanların intikamını almasını istemediklerini söyledi.

Dacic, “Sırbistan’ın bununla hiçbir alakası olmadığını söylemek istiyorum. Saldırıyı kınıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, hiç kimseden Sırp kurbanların intikamını almasını istemiyoruz. Bu Sırbistan’a ve Sırplar’ın çıkarlarına zarar veriyor ve buna karşı savaşacağız. Terörist fikirlere sahip olan kim olursa tutuklayacağız” diye konuştu.

Saldırganın internette yayınladığı videonun başında Bosna Savaşı döneminden bir Sırp milli şarkısı yer alıyordu. Bu durum saldırganın Sırp asıllı olabileceği ya da Sırbistan’la bağlantılı olabileceği yorumlarına neden olmuştu.

Ancak, Yeni Zelandalı yetkililer de saldırganla ilgili yaptıkları açıklamalarda bunu doğrulamadı.

New Zealand Herald gazetesine göre Yeni Zelanda Başbakanı Scott Morrison ismi Brenton Tarrant olarak açıklanan saldırganın 28 yaşında ve Avustralya doğumlu olduğunu bildirdi. Morrison Tarrant için “aşırıcı”, “sağcı”, “şiddet yanlısı bir terörist” tanımlamalarını yaptı.

Cuma günü Yeni Zelanda’daki iki camide ibadet eden cemiyeti hedef alan silahlı saldırgan 49 kişinin ölümüne 40’dan fazla kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Saldırgan eylemini hayata geçirdiği sırada aksiyon kamerasıyla bir süreliğine an be an görüntü alarak bunu sosyal medya platformlarından canlı yayınlamıştı.

Saldırının Yeni Zelanda tarihinde en çok ölüme neden olan silahlı kitle saldırısı olduğu belirtiliyor.

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