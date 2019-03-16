Sırbistan Dışişleri Bakanı: ‘Saldırganla İlgimiz Yok’

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyen ve 49 kişinin ölümüne neden olan Brenton Tarrant’la Sırbistan arasında hiçbir bağlantı olmadığını söyledi.

Dacic Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlediği basın toplantısında saldırganla alakaları olmadığını ve hiç kimseden Sırp kurbanların intikamını almasını istemediklerini söyledi.

Dacic, “Sırbistan’ın bununla hiçbir alakası olmadığını söylemek istiyorum. Saldırıyı kınıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, hiç kimseden Sırp kurbanların intikamını almasını istemiyoruz. Bu Sırbistan’a ve Sırplar’ın çıkarlarına zarar veriyor ve buna karşı savaşacağız. Terörist fikirlere sahip olan kim olursa tutuklayacağız” diye konuştu.

Saldırganın internette yayınladığı videonun başında Bosna Savaşı döneminden bir Sırp milli şarkısı yer alıyordu. Bu durum saldırganın Sırp asıllı olabileceği ya da Sırbistan’la bağlantılı olabileceği yorumlarına neden olmuştu.

Ancak, Yeni Zelandalı yetkililer de saldırganla ilgili yaptıkları açıklamalarda bunu doğrulamadı.