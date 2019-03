Sırbistan Dışişleri Bakanı: ‘Saldırganla İlgimiz Yok’

New Zealand Herald gazetesine göre Yeni Zelanda Başbakanı Scott Morrison ismi Brenton Tarrant olarak açıklanan saldırganın 28 yaşında ve Avustralya doğumlu olduğunu bildirdi. Morrison Tarrant için “aşırıcı”, “sağcı”, “şiddet yanlısı bir terörist” tanımlamalarını yaptı.

Cuma günü Yeni Zelanda’daki iki camide ibadet eden cemiyeti hedef alan silahlı saldırgan 49 kişinin ölümüne 40’dan fazla kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Saldırgan eylemini hayata geçirdiği sırada aksiyon kamerasıyla bir süreliğine an be an görüntü alarak bunu sosyal medya platformlarından canlı yayınlamıştı.

Saldırının Yeni Zelanda tarihinde en çok ölüme neden olan silahlı kitle saldırısı olduğu belirtiliyor.