"Sırbistan, FETÖ kurumlarının kapatılması konusunda örnek uygulamalar yapıyor"

BELGRAD (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbistan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili attığı adımların Avrupa'ya örnek olacak nitelikte olduğunu söyledi.

Sırbistan'da İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ve Müsteşar Dejana Hrkalovic ile görüşmelerinin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan İnce, burada gerçekleştirdiği toplantıların son derece verimli olduğunu belirterek, "Bu toplantılar daha önceki çalışmaların birer ivmesi, sonucuydu." dedi.

Sırbistan'ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu dile getiren İnce, "Sırbistan, Balkanlar'da istikrar ve barışın kilit ülkesi. Stratejik ortağımız. Son dönemde geldiğimiz nokta hakikaten gurur verici." diye konuştu.

İki ülkenin cumhurbaşkanı ve bakanlar düzeyinde iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizen İnce, Sırbistan'ın Türkiye'ye terörle mücadelede destek olduğunu vurgulayarak, "Sırbistan'ın çok büyük desteğini alıyoruz ve bundan sonra da bu desteği artırarak devam ettireceklerini konuştuk, değerlendirdik. Özellikle PKK ile mücadelede, artı FETÖ ile mücadelede, artı DEAŞ, DHKP-C ile mücadelede Sırbistan bize her türlü desteğini vermeye hazır ve desteğini uygulamalı bir şekilde sürdürüyor. Bu konuda teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.