Sırbistan ile Kosova diyaloğun sürdürülmesinden yana

Avrupalıların, Sırbistan'ı Kosova'nın kuzeyindeki enerji ağının dışında bırakmaya ve Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ'a elektrik enerjisi ulaştırma hakkını elinden almaya çalıştığını ileri süren Vucic, Kosova'nın kuzeyinin elektrik ihtiyacını Sırplara ait barajlardan karşıladığını söyledi.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın bu ay içinde Kosova ordusunun resmen kurulacağına ilişkin açıklamasını değerlendiren Vucic, bu adımın uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu savundu.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Vucic, Sırbistan'ın her zaman diyaloğu sürdürmekten yana olduğunu belirterek "Ülkemizdeki baskılara rağmen gelecek ve uzlaşı hakkında konuşmaya hazırız." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için sürdürülen diyalog süreci kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Brüksel'de AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

Priştine yönetimini "hukuka aykırı" kararları nedeniyle uyaran Vucic, "Eğer bu tür bir enerji kaosu yaratmaya çalışırsanız, Sırbistan'ın size verecek bir cevabı olur. Ülkemizi ve halkımızı düşündüğünüz gibi ezmenize izin vermeyiz." dedi.

Vucic, "sözde Arnavut devleti" olarak nitelendirdiği Kosova'nın Interpol'e üye olmak için yaptıklarının kabul edilir olmadığını belirterek "Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan Avrupalıların, Sırbistan'a karşı ne yapmaya çalıştıklarının farkında olduğumuzu söyledim." diye konuştu.

- "Belgrad diyalogdan korkmamalı"

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ise Belgrad yönetiminin diyalogdan korkmaması gerektiğini söyleyerek diyalog süreci kapsamında hukuki bağlayıcılığı olan nihai bir anlaşmaya varma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

Diyalog sürecinde zor konuların ele alınacağını belirten Thaçi, Kosova ile Sırbistan arasındaki olası bir barış anlaşmasının her iki ülkenin de çıkarına olacağını kaydetti.

Kosova tarafının cesur bir şekilde diyalog sürecini sürdürmesi gerektiğini savunan Thaçi, Kosova'nın hem diyalog sürecinde hem de genel faaliyetlerinde son derece sorumlu hareket edeceğini söyledi.