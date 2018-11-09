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Sırbistan ile Kosova diyaloğun sürdürülmesinden yana

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 00:54 | Son Güncelleme

Brüksel'de AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşen Sırbistan ve Kosova cumhurbaşkanları, AB arabuluculuğundaki diyalog sürecinin devam etmesinden yana olduklarını söyledi

BELGRAD/PRİŞTİNE (AA) - Sırbistan ile Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğundaki diyalog sürecinin devam etmesini istiyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için sürdürülen diyalog süreci kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Brüksel'de AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Vucic, Sırbistan'ın her zaman diyaloğu sürdürmekten yana olduğunu belirterek "Ülkemizdeki baskılara rağmen gelecek ve uzlaşı hakkında konuşmaya hazırız." dedi.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın bu ay içinde Kosova ordusunun resmen kurulacağına ilişkin açıklamasını değerlendiren Vucic, bu adımın uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu savundu.

Avrupalıların, Sırbistan'ı Kosova'nın kuzeyindeki enerji ağının dışında bırakmaya ve Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ'a elektrik enerjisi ulaştırma hakkını elinden almaya çalıştığını ileri süren Vucic, Kosova'nın kuzeyinin elektrik ihtiyacını Sırplara ait barajlardan karşıladığını söyledi.

Priştine yönetimini "hukuka aykırı" kararları nedeniyle uyaran Vucic, "Eğer bu tür bir enerji kaosu yaratmaya çalışırsanız, Sırbistan'ın size verecek bir cevabı olur. Ülkemizi ve halkımızı düşündüğünüz gibi ezmenize izin vermeyiz." dedi.

Vucic, "sözde Arnavut devleti" olarak nitelendirdiği Kosova'nın Interpol'e üye olmak için yaptıklarının kabul edilir olmadığını belirterek "Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan Avrupalıların, Sırbistan'a karşı ne yapmaya çalıştıklarının farkında olduğumuzu söyledim." diye konuştu.

- "Belgrad diyalogdan korkmamalı"

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ise Belgrad yönetiminin diyalogdan korkmaması gerektiğini söyleyerek diyalog süreci kapsamında hukuki bağlayıcılığı olan nihai bir anlaşmaya varma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

Diyalog sürecinde zor konuların ele alınacağını belirten Thaçi, Kosova ile Sırbistan arasındaki olası bir barış anlaşmasının her iki ülkenin de çıkarına olacağını kaydetti.

Kosova tarafının cesur bir şekilde diyalog sürecini sürdürmesi gerektiğini savunan Thaçi, Kosova'nın hem diyalog sürecinde hem de genel faaliyetlerinde son derece sorumlu hareket edeceğini söyledi.

Thaçi, hiçbir müzakerenin ültimatomlarla sürdürülmediğini vurgulayarak "Biz yapıcı bir tutum sergileyeceğiz. Kosova'nın tanınması ve BM'ye üyeliği konusundaki kararlılığımızı da sürdüreceğiz." dedi.

- Kosova-Sırbistan ilişkileri

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, 100'ün üzerinde ülke tarafından tanındı.

Belgrad yönetimi, hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımasa da AB arabuluculuğunda sürdürülen diyalog süreci kapsamında Kosovalı yetkililerle masaya oturuyor.

Sırbistan ile Kosova arasında, 19 Nisan 2013'te Brüksel'de AB ve uluslararası toplum tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen "İki Ülke Arasında İlişkilerin Normalleştirilmesi Anlaşması" imzalamıştı.

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açıklama Aleksandar Vuçiç diyalog süreci Kosova

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