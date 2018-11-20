BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) üyeliğine kabul edilmemesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu, meydan okumak ya da inatlaşmak yerine rasyonel bir yaklaşım sergileyen küçük bir ülkenin başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Sırp lider, Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrindeki 87. INTERPOL Genel Kurulu Toplantısı'nda yapılan oylama neticesinde Kosova'nın üyeliğe kabul edilmemesini değerlendirdi.

Karardan duydukları memnuniyeti dile getiren Vucic, Kosova'nın INTERPOL üyeliği için gerekli 3'te 2'lik çoğunluğun sağlanamadığını hatırlatarak, "hayır" oyu kullanan veya çekimser kalmayı tercih eden ülkelere teşekkür etti.

Bugünkü gelişmelerin Sırbistan'ın Kosova konusundaki tutumunu güçlendirdiğini savunan Vucic, "Bu, meydan okumak ya da inatlaşmak yerine rasyonel bir yaklaşım sergileyen küçük bir ülkenin başarısıdır. Bu, Priştine yönetimiyle ters düşmek yerine ekonomik kalkınmayı düşünen bir ülkenin başarısıdır." dedi.