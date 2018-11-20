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Sırbistan INTERPOL'ün "Kosova" kararından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 14:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: - "(Kosova'nın INTERPOL üyeliğine kabul edilmemesi) Bu, meydan okumak ya da inatlaşmak yerine rasyonel bir yaklaşım sergileyen küçük bir ülkenin başarısıdır"

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) üyeliğine kabul edilmemesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu, meydan okumak ya da inatlaşmak yerine rasyonel bir yaklaşım sergileyen küçük bir ülkenin başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Sırp lider, Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrindeki 87. INTERPOL Genel Kurulu Toplantısı'nda yapılan oylama neticesinde Kosova'nın üyeliğe kabul edilmemesini değerlendirdi.

Karardan duydukları memnuniyeti dile getiren Vucic, Kosova'nın INTERPOL üyeliği için gerekli 3'te 2'lik çoğunluğun sağlanamadığını hatırlatarak, "hayır" oyu kullanan veya çekimser kalmayı tercih eden ülkelere teşekkür etti.

Bugünkü gelişmelerin Sırbistan'ın Kosova konusundaki tutumunu güçlendirdiğini savunan Vucic, "Bu, meydan okumak ya da inatlaşmak yerine rasyonel bir yaklaşım sergileyen küçük bir ülkenin başarısıdır. Bu, Priştine yönetimiyle ters düşmek yerine ekonomik kalkınmayı düşünen bir ülkenin başarısıdır." dedi.

Vucic, Sırbistan'ın Arnavutlar ile iyi ilişkileri geliştirmek istediğini vurgulayarak, "kolay ezilebilen veya aşağılanan bir ülke" olmadıklarını ifade etti.

- Kosova-Sırbistan ilişkileri

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, 100'ün üzerinde ülke tarafından tanındı.

Sırbistan, hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımasa da Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda sürdürülen diyalog süreci kapsamında Kosovalı yetkililerle masaya oturuyor.

Sırbistan ile Kosova arasında 19 Nisan 2013 tarihinde Brüksel'de AB ve uluslararası toplum tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen "İki Ülke Arasında İlişkilerin Normalleştirilmesi Anlaşması" imzalanmıştı.

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