Sırbistan, Kosova'da ordu kurulmasından rahatsız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ordusunun resmen kurulacağına dair haberler bulunduğunu belirterek, bunun tüm uluslararası anlaşmalara karşı gelmek olduğunu ileri savundu.

Kosova'daki Sırp yetkililerin de katıldığı hükümet toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Vucic, bağımsız bir devlet olarak tanımadıkları ve hala kendi toprakları olarak gördükleri Kosova'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sırp lider, Kosova'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını aktararak, "Arnavutlar, bizim yetkimizde olan elektrik şebekesini zorla ele geçirmeye çalışıyor. Ayrıca, 28 Kasım Arnavut Bayrak Günü'nde Kosova ordusunun resmen kurulacağına dair haberler var. Bu, tüm uluslararası anlaşmalara karşı gelmektir." ifadelerini kullandı.

Kosova'da yaşanan son gelişmelerden sonra iki ülke arasındaki diyalog sürecinin de anlamının yitirdiğini söyleyen Vucic, halkın birliğine ve gücüne hiç olmadıkları kadar ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Vucic, Sırbistan ve Sırp halkına olabileceklerden endişe duyduğunu kaydederek, "İstikrar ve barışı korumak için elimizden geleni yapacağız, ancak Sırp nüfusunu tehdit edenlere izin vermeyeceğiz." dedi.