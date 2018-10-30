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Sırbistan, Kosova'da ordu kurulmasından rahatsız

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: - "28 Kasım Arnavut Bayrak Günü'nde Kosova ordusunun resmen kurulacağına dair haberler var. Bu, tüm uluslararası anlaşmalara karşı gelmektir"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ordusunun resmen kurulacağına dair haberler bulunduğunu belirterek, bunun tüm uluslararası anlaşmalara karşı gelmek olduğunu ileri savundu.

Kosova'daki Sırp yetkililerin de katıldığı hükümet toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Vucic, bağımsız bir devlet olarak tanımadıkları ve hala kendi toprakları olarak gördükleri Kosova'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sırp lider, Kosova'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını aktararak, "Arnavutlar, bizim yetkimizde olan elektrik şebekesini zorla ele geçirmeye çalışıyor. Ayrıca, 28 Kasım Arnavut Bayrak Günü'nde Kosova ordusunun resmen kurulacağına dair haberler var. Bu, tüm uluslararası anlaşmalara karşı gelmektir." ifadelerini kullandı.

Kosova'da yaşanan son gelişmelerden sonra iki ülke arasındaki diyalog sürecinin de anlamının yitirdiğini söyleyen Vucic, halkın birliğine ve gücüne hiç olmadıkları kadar ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Vucic, Sırbistan ve Sırp halkına olabileceklerden endişe duyduğunu kaydederek, "İstikrar ve barışı korumak için elimizden geleni yapacağız, ancak Sırp nüfusunu tehdit edenlere izin vermeyeceğiz." dedi.

Kosova'da yaşayan Sırplara ordu kurulması fikrini desteklememeleri çağrısında bulunan Vucic, Kosova ordusunun Sırpları birbirine düşürmek için kurulmak istendiğini ileri sürdü.

Vucic, Sırbistan'ın 18 ayda Kosova'daki Sırplara yönelik 50 milyon avroluk ek yatırımlar yapacağını aktararak, Sırpların yaşadığı bölgelerde yeni iş yerleri ve sağlık kurumları açılacağını sözlerine ekledi.

Sırbistan'dan 10 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, bugüne kadar 100'ün üzerinde ülke tarafından tanındı.

Sırbistan, hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımasa da Avrupa Birliği ara bulucuğunda sürdürülen diyalog süreci kapsamında Kosovalı yetkililerle masaya oturuyor.

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