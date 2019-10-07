Sırbistan uçakları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına eşlik etti

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, temaslarda bulunmak \u00fczere S\u0131rbistan\u2019\u0131n ba\u015fkenti Belgrad\u2019a geldi. Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n u\u00e7a\u011f\u0131na, S\u0131rbistan hava sahas\u0131nda S\u0131rbistan u\u00e7aklar\u0131 e\u015flik etti.\n\n(\u0130HA)PARTNERBunu sak\u0131n yapmay\u0131n! Makyajla uyursan\u0131z...Eski Bakan \u00c7elik: Bilimin rehberli\u011findeki siyaset ba\u015far\u0131s\u0131z olmazErdo\u011fan: Balkanlara y\u00f6nelik politikam\u0131z\u0131 din eksenli y\u00fcr\u00fctm\u00fcyoruz