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Sırbistan uçakları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına eşlik etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

Ziayrette bulunmak üzere Sırbistan'a hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağına, ülke hava sahasında Sırbistan uçakları eşlik etti.

Sırbistan uçakları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına, Sırbistan hava sahasında Sırbistan uçakları eşlik etti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sırbistan Cumhurbaşkanı Erdoğan

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