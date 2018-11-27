Sırbistan ve Bosna Hersek'ten Kosova'ya tepki

BELGRAD (AA) - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak, Kosova'nın, Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasına ilişkin, "Bu sadece bölgenin gelişimine ve dış ticarete vurulmuş bir darbe değil, çok daha kötüsü." değerlendirmesinde bulundu.

Crnadak, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Ivica Dacic ile bir araya geldi.

Bosnalı bakan, ortak basın toplantısında, Kosova'nın Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasını değerlendirerek, "Bu sadece bölgenin gelişimine ve dış ticarete vurulmuş bir darbe değil, çok daha kötüsü." dedi.

Vergi sorununun, 29-30 Kasım'da Karadağ'da yapılacak bölgesel bakanlar toplantısında çözüleceği temennisinde bulunan Crnadak, "Görünen o ki Priştine yönetimi karışıklık yaratmak istiyor. Karadağ'daki toplantıda bu uygulamanın kabul edilemez ve sürdürülemez olduğu mesajının verileceğini umuyorum." diye konuştu.

Crnadak, Kosova'nın vergi uygulamasını "düşmanca eylem" olarak nitelendirerek, bu yapılanın bölgesel iş birliği olmadığını ifade etti.