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Sırbistan ve Bosna Hersek'ten Kosova'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:54 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak: - "(Kosova'nın, Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması) Bu sadece bölgenin gelişimine ve dış ticarete vurulmuş bir darbe değil, çok daha kötüsü" - Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic: - "Burada Sırbistan ve Bosna Hersek'e karşı düşmanca bir duruş alındığı çok açık"

BELGRAD (AA) - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak, Kosova'nın, Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasına ilişkin, "Bu sadece bölgenin gelişimine ve dış ticarete vurulmuş bir darbe değil, çok daha kötüsü." değerlendirmesinde bulundu.

Crnadak, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Ivica Dacic ile bir araya geldi.

Bosnalı bakan, ortak basın toplantısında, Kosova'nın Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasını değerlendirerek, "Bu sadece bölgenin gelişimine ve dış ticarete vurulmuş bir darbe değil, çok daha kötüsü." dedi.

Vergi sorununun, 29-30 Kasım'da Karadağ'da yapılacak bölgesel bakanlar toplantısında çözüleceği temennisinde bulunan Crnadak, "Görünen o ki Priştine yönetimi karışıklık yaratmak istiyor. Karadağ'daki toplantıda bu uygulamanın kabul edilemez ve sürdürülemez olduğu mesajının verileceğini umuyorum." diye konuştu.

Crnadak, Kosova'nın vergi uygulamasını "düşmanca eylem" olarak nitelendirerek, bu yapılanın bölgesel iş birliği olmadığını ifade etti.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic de Priştine yönetiminin vergi kararının anlamsız olduğunu belirterek, "Burada Sırbistan ve Bosna Hersek'e karşı düşmanca bir duruş alındığı çok açık." yorumunu yaptı.

- Kosovalı Sırp belediye başkanları istifa etti

Öte yandan, Kosova'nın kuzeyinde, Sırp nüfusun yoğun yaşadığı dört şehirde ise belediye başkanları istifa etti.

Kuzey Mitrovica'daki AB Kosova Misyonu (EULEX) binası önünde Kosovalı Sırplar tarafından düzenlenen protestoda, gümrük vergisi kararına tepki gösterildi.

Sırp Listesi Başkanı Goran Rakic, burada yaptığı konuşmada, Kosova makamlarının aldığı vergi kararı nedeniyle dört belediye başkanının bugün istifa ettiğini duyurdu.

Vergi uygulamasıyla Kosova'daki Sırpların hayatlarının da zorlaştırıldığını söyleyen Rakic, vergi kararı geri çekilmedikçe protestoların süreceğini sözlerine ekledi.

Kosova Meclisinde geçen hafta yapılan oturumda, Ticaret ve Sanayi Bakanı Endritha Shale'nin teklifi üzerine Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımayan bölge ülkeleri Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması kararı alınmıştı.
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- Kosova-Sırbistan-Bosna Hersek ilişkileri

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, bugüne dek 100'ün üzerinde ülke tarafından tanındı. Sırbistan, hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımıyor ancak AB ara buluculuğunda sürdürülen diyalog süreci kapsamında Kosovalı yetkililerle masaya oturuyor.

Bosna Hersek ise ülkedeki Sırp yetkililerin onay vermemesi nedeniyle Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıyamıyor.

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bosna hersek gümrük vergisi Kosova sırbistan

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