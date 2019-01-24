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Sırbistan yapımı yeni 'Despot' zırhlısı görücüye çıkarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2019 08:22 | Son Güncelleme

Sırp Cumhuriyeti’nde geliştirilen ve üretilen ‘Despot’ adlı zırhlı araç ocak ayının başında ilk kez kamuya tanıtıldı. Projeyi uygulamaya geçiren Tehnicki remont Bratunac (TRB) şirketinin başkanı Slavenko Ristic, Despot zırhlısının avantajları, teknik özellikleri ve ihracata yönelik potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Ristic, Despot’un rekor düzeyinde kısa sürelerde sadece 25 kişilik küçük bir ekip tarafından projelendirilip üretildiğini, ekibin danışmanlığının ise Almanya’nın önde gelen bir zırhlı araç tasarımcısı tarafından yapıldığını belirtti. Yetkili, Alman tasarımcının adını açıklamadı.

'Despot' kamuya ilk kez tanıtıldı

Tasarımcılar, bir takım rutin işlemlerden zorlu terörle mücadele operasyonlarına, her türlü görevin yerine getirilmesi için kullanılabilmek üzere, kolluk kuvvelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok işlevli bir zırhlı araç geliştirmeyi hedefledi.
Despot’un üreticileri, araçlarının kendi sınıfının en iyisi olacağından emin.
Despot zırhlı aracının teknik özelikleri: (NATO Standardizasyon Ofisi tarafından lojistik ve hafif zırhlı araçların koruma düzeylerine belirlenen) STANAG standardına göre mürettebatın koruma düzeyi – 2, 12.7 kalibreye kadar olan mermilere karşı koruma, piyade mayınlarına karşı koruma, dört teker çekiş, bağımsız süspansiyon, Mercedes motor, otomatik çok kademeli şanzıman.
Havalandırma ve su sızdırmazlık sistemleri dâhil tüm detaylar, zırhlı çelikten üretildi. Aracın ayrıca biyolojik ve kimyasal maddelere karşı da koruması bulunuyor.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Ristic, yeni aracın sahip olduğu olanakları şöyle anlattı: “Despot açık arazide 130 kilometre/saate kadar hız geliştirebiliyor, dikey engelleri, hendekleri, su engellerini, belli yüksekliğe kadar duvarları aşabiliyor. Ancak en önemlisi, aracımızın mükemmel bir sürüş yüksekliğinin ve otomatik hidrolik arka kapı açma sisteminin olması, bu sistem sayesinde mürettebatın tepki verme hızı artıyor ve onu daha hareketli hale getiriyor.”
Ristic, Despot’un hem muharebe, hem de sağlık aracı olarak kullanılabileceğini kaydetti.
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Despot Sırp Cumhuriyeti zırhlı

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