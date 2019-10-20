HABER

Sırbistan'da "64. Uluslararası Kitap Fuarı" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 20:02 | Son Güncelleme

Başkent Belgrad'da yaklaşık 500 yayınevini ağırlayan fuar, 27 Ekim'de sona erecek

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.

Başkent Belgrad'daki Fuar Merkezinde, "Harf Düşünceye Eşittir" sloganıyla açılan fuarda, yaklaşık 500 yayınevi stant açarken, kitapseverler, fuarın bu yılki onur konuğu Mısır'ın edebiyatını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Mısırlı yazar Haitam Al Haj Ali, burada yaptığı konuşmada, kitapların insanları birbirine bağladığını belirterek, Mısır ve Sırbistan arasında kurulacak dostluk köprüsünün bir ayağının edebiyat olması temennisinde bulundu.

Çalıştay ve seminerlerin de düzenleneceği fuar, 27 Ekim'de sona erecek.

Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...
Tükenmişlik Sendromu!Tükenmişlik Sendromu!
İki ilin sınır köylerine eğitime 5 gün ara verildi!İki ilin sınır köylerine eğitime 5 gün ara verildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış Belgrad uluslararası kitap fuarı

En Çok Okunan Haberler

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tükenmişlik Sendromu!

Tükenmişlik Sendromu!

Son dakika! Mardin ve Şırnak'ın bazı köylerinde eğitime 5 gün ara verildi

İki ilin sınır köylerine eğitime 5 gün ara verildi!

ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi

ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'çekilme' açıklaması: Yakından takip ediyoruz

MSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurdu

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.