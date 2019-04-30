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Sırbistan'da "Ankara Kültür Günleri" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 21:30 | Son Güncelleme

BAKİDER tarafından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen etkinlikte ebru sanatı, cam işlemeciliği ve çömlek yapımı gibi zanaatlar tanıtıldı

Balkan Kültürleri İttifakı Derneğince (BAKİDER) Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Ankara Kültür Günleri" etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen etkinliğin Sırbistan durağında ebru sanatı, cam işlemeciliği ve çömlek yapımı gibi zanaatlar Belgradlıların beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, burada yaptığı konuşmada, kültürlerle kaynaşmış toplumların birlikte yaşama özelliğine daha kolay ulaştığını, projenin Osmanlı'nın başkenti Söğüt'ten başlayıp dört Balkan ülkesini dolaştığını ifade etti.

Toplumların kültür üzerinden kaynaştığını dile getiren İbiş, "Kültürler insanları birbirine yakınlaştıran değerli bir olgudur. Bu bağlamda, bu etkinliğe oldukça kıymet verdik. Bakanlığımızın sanatçılarını görevlendirdik." dedi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinden Ayşe Uzer de etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Ortak sınıra sahip olmamakla birlikte biz Sırbistan'ı komşu ülke olarak görüyoruz. İkili ilişkiler tarihinin en iyi seviyesinde." diye konuştu.

BAKİDER Başkanı Emin Bajric ise projenin Balkanlar ve Türkiye arasındaki iş birliğinin somut ve ölçülebilir hale getirmek amacıyla yapıldığını ifade ederek, insanların yüreklerinde güzel bir iz bırakmak istediklerini söyledi.

Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'ın ardından Ankara Kültür Günleri Bosna Hersek'te de düzenlenecek.

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Beograd Dani kulture Ankare Institut Yunus Emre u Beogradu

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