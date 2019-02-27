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Sırbistan'da "Balkan Gençlik Okulu"nun tanıtımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 01:30 | Son Güncelleme

Sırbistan'da "Balkan Gençlik Okulu"nun tanıtımı yapıldı

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle gerçekleştirilen "Balkan Gençlik Okulu" projesinin tanıtımı yapıldı.

Novi Pazar'da faaliyet gösteren Fener (Svetionik) Derneğinin, YTB'nin desteğiyle gerçekleştirdiği projenin tanıtımı dolayısıyla Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) binasında düzenlenen programa, YTB Balkan Koordinatörü Nedim Aslan'ın yanı sıra Fener Derneği Başkanı Mirza Alickovic ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Alickovic, projenin, lisans ve yüksek lisans öğrencisi Sancaklı 50 gence eğitim fırsatı sunacağını belirtti.

Aslan da "Balkan Gençlik Okulu" projesinin Sırbistan'ın yanı sıra Makedonya, Hırvatistan, Karadağ, Bosna Hersek, Kosova, Yunanistan ve Kıbrıs'ta da gerçekleştirildiğini vurgulayarak, projenin asıl amacının akraba topluluklarla Türkiye arasında köprü inşa etmek ve eğitici projeler yapmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerin, tarih, sanat, psikoloji, siyasal bilimler, kültür, edebiyat, ekonomi ve hukuk alanında yeni bilgiler edineceği iki aylık eğitim programı, Türkiye gezisiyle son bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Balkan Gençlik Okulu Novi Pazar YTB

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