Sırbistan'da Corona Virüsü Salgını Karantinası Protestoları Sürüyor

Sırbistan’da hükümetin Corona virüsü salgını nedeniyle yeniden karantina uygulaması getirme kararı almasını protesto gösterileri devam ediyor. Uzmanlar protesto gösterilerinin salgını tetikleyeceği uyarılarına karşın protestocular Parlamento binası önünde eylemlerini sürdürüyor. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale ediyor

Ülkede protestolar Cumhurbaşkanı Alexander Vucic’in salgının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından başladı ve hükümet karşıtı eylemlere dönüştü.

Olaylarda şu ana kadar 43 polis memuru ve 17 göstericinin yaralandığı, polisin 23 kişiyi de gözaltına aldığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Vucic, son olarak haftasonu sokağa çıkma yasğaı uygulamasından vazgeçilebileceğini açıkladı ancak bu da gösterilerin sona ermesini sağlamadı. Vucic, protesto gösterilerinin sona ermesi çağrısında bulunurken ülkedeki hastanelerde boş yatak kalmadığını ve yeni hastaneler açacaklarını da söyledi.

Başkent Belgrad dışında Novi Sad şehrinde de hükümet karşıtı göstericilerin polisle çatıştıkları belirtiliyor.