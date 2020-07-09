Sırbistan'da Corona Virüsü Salgını Karantinası Protestoları Sürüyor

Sırbistan’da hükümetin Corona virüsü salgını nedeniyle yeniden karantina uygulaması getirme kararı almasını protesto gösterileri devam ediyor. Uzmanlar protesto gösterilerinin salgını tetikleyeceği uyarılarına karşın protestocular Parlamento binası önünde eylemlerini sürdürüyor. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale ediyor
Ülkede protestolar Cumhurbaşkanı Alexander Vucic’in salgının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından başladı ve hükümet karşıtı eylemlere dönüştü.
Olaylarda şu ana kadar 43 polis memuru ve 17 göstericinin yaralandığı, polisin 23 kişiyi de gözaltına aldığı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Vucic, son olarak haftasonu sokağa çıkma yasğaı uygulamasından vazgeçilebileceğini açıkladı ancak bu da gösterilerin sona ermesini sağlamadı. Vucic, protesto gösterilerinin sona ermesi çağrısında bulunurken ülkedeki hastanelerde boş yatak kalmadığını ve yeni hastaneler açacaklarını da söyledi.
Başkent Belgrad dışında Novi Sad şehrinde de hükümet karşıtı göstericilerin polisle çatıştıkları belirtiliyor.
7 milyon nüfusu bulunan Sırbistan’da bugüne dek salgına yakalanan 17 bin 76 vaka bulunuyor. Ülkede salgın yüzünden 341 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede son günlerde vaka sayılarında artışlar görülüyor. Bunun üzerine de hükümet yeni tedbirler alınabileceğini açıklamıştı.
Uzmanlar ülkede hızlı normalleşmenin vaka sayılarında artışlara neden olduğunu belirtirken hükümet yetkilileri halkın kurallara riayet etmemesi nedeniyle salgının hızlandığını savunuyorlar.