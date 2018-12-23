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Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 00:23 | Son Güncelleme

Başkent Belgrad'da düzenlenen hükümet karşıtı protestoya yaklaşık 40 bin kişi katıldı

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "kanlı gömleklere son" sloganıyla üçüncüsü düzenlenen protestoya yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

Muhalefet kanadının çağrısı üzerine başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan on binlerce gösterici, buradan Sırbistan Radyo ve Televizyonu (RTS) binasına yürüdü.

Göstericiler, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, "Sayılarının 5 milyona ulaşması durumunda bile isteklerinin yerine getirilmeyeceği ve taleplerini ancak seçimlerde kullanacakları oylarla gerçekleştirebilecekleri" açıklamalarına yanıt olarak, ellerinde "5 milyondan yalnızca biri" yazılı dövizler taşıdı.

Sırp oyuncu Branislav Trifunovic, yaptığı konuşmada, protestoya katılanların sayısının gitgide artacağına işaret ederek Vucic'e halkın isteklerine kulak verme çağrısında bulundu.

Protestoya katılan emekli polis memuru Milan Jovanovic de "Protestoya on binlerce kişinin katılması, Sırbistan'ın aralık ayında kış uykusundan uyanması bana güç veriyor." dedi.

Protestoya Sırbistan'ın eski cumhurbaşkanı Boris Tadic de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Belgrad muhalefet protesto

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