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Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 22:09 | Son Güncelleme

Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da binlerce kişi "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestoya katıldı.

Bu hafta "Hepimiz biriz - 5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla 19'uncusu düzenlenen protestoya katılanlar, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Ana Brnabic ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic'in istifasını talep etti.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden başkente gelen göstericiler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı meclis binası önünde toplandı.

Göstericiler, ellerinde Sırbistan bayrakları ve Vucic karşıtı dövizlerin yanı sıra üzerine Cumhurbaşkanı Vucic'in yüzünü yerleştirdikleri Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un maketini taşıdı.

Protestoda konuşma yapan eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic, Vucic'in "ruh tüccarı" ve "demokrasi düşmanı" olduğunu söyledi.

Protesto süresince, 100'den fazla polisin meclis binasını koruduğu ifade edilirken, Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, polislerin, göstericilere şiddet uygulamak için değil, binaya zarar vermeye çalışanlara engel olmak için orada bulunduklarını açıkladı.

Protestoya yaklaşık 7 bin 500 kişinin katıldığını söyleyen Stefanovic, "Diğer bölgelerden Belgrad'a gelmek üzere yola çıkan otobüslerin durdurulduğu iddia ediliyor. Halbuki gün içerisinde Belgrad'a yaklaşık 700 otobüs ulaştı. Protestoya isteyen herkes katılabilirdi." diye konuştu.

- Gösteriler aralık ayından bu yana devam ediyor

Sırbistan'daki hükümet karşıtı gösteriler, 19 hafta önce muhalefetteki "Sırbistan Solu" isimli partinin lideri Borko Stefanovic'in saldırıya maruz kalmasıyla başlamıştı.

Aralık başından bu yana her cumartesi, başta başkent Belgrad olmak üzere farklı şehirlerde toplanan binlerce hükümet karşıtı; cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve başbakanın istifasını talep ediyor.

Göstericiler, taleplerinin yerine getirilmesi için 13 Nisan'a kadar süre tanımış ve talepleri karşılanmadığı takdirde "tüm Sırbistan'ın sokaklara döküleceğini" duyurmuştu.

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Aleksandar Vuçiç hükümet karşıtı protesto sırbistan

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