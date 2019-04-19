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Sırbistan'da iktidara destek mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 22:04 | Son Güncelleme

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: - "Burası demokratik bir ülke. Kimse sorunlarını baltalarla, urganlarla ve şiddetle çözemez"

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "Sırbistan'ın Geleceği" sloganıyla iktidara destek mitingi düzenlendi.

Genel başkanlığını Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yaptığı iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) tarafından düzenlenen mitinge, Cumhurbaşkanı Vucic, Başbakan Ana Brnabic, Dışişleri Bakanı İvica Dacic ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic'in yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da katıldı.

Başkentteki meclis binası önünde düzenlenen ve son 20 yılın en büyük mitingi olarak nitelendirilen "Sırbistan'ın Geleceği" mitingine, ülkenin dört bir yanından yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Vucic, burada yaptığı konuşmada, Sırbistan-Kosova diyaloğu, NATO bombardımanı, ülke ekonomisi ve Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) ile yakın ilişkilerden bahsetti.

Sırbistan'ın gelecek vizyonunu mitinge katılan vatandaşlarla paylaşan Vucic, Sırbistan'ın, SNS'nin iktidara geldiği dönemde tarihte ilk kez bütçe fazlası verdiğini aktararak, "İktidara geldiğimizde küllerle değil közle karşılaştık. Önce o közleri söndürdük, sonra Sırbistan'ı küllerinden doğurttuk." ifadelerini kullandı.

Ülkede "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla aralık ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoya değinen Vucic, "Burası demokratik bir ülke. Kimse sorunlarını baltalarla, urganlarla ve şiddetle çözemez." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aleksandar Vuçiç Belgrad sırbistan SNS

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