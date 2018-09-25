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Sırbistan'da "Kuşatılmış Saraybosna" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 22:57 | Son Güncelleme

Belgrad'da, Saraybosna kuşatması sırasında insanların günlük hayatta yaşadığı zorlukları konu alan "Kuşatılmış Saraybosna" sergisi açıldı

Modern savaş tarihinin en uzun kuşatması olarak kabul edilen Saraybosna kuşatması (1992-1995) sırasında insanların günlük hayatta yaşadığı zorlukları konu alan "Kuşatılmış Saraybosna" sergisi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da izlenime açıldı.

İnsani Hukuk Merkezi ve Bosna Hersek Tarih Müzesinin Parobrod Kültür Merkezi'nde organize ettiği serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.

Trajik kuşatma hikayesinin fotoğraf, belge, çeşitli obje ve tasvirlerle yansıtıldığı sergide, insanların yemek ve su gibi temel ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı, okul yaşamı ve kültürel hayatın ne şekilde sürdürüldüğü anlatılıyor.

İnsani Hukuk Merkezi Müdürü Budimir Ivanisevic, burada yaptığı konuşmada, Belgrad'da böyle bir sergi açılmasının önemli olduğunu belirterek, sergiyle 44 ay boyunca kuşatma altında kalan Saraybosna'daki insanlık trajedisine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Bosna Hersek Tarih Müzesi Müdürü Elma Hasimbegovic de sergiyle birlikte bir konuşma alanı oluşturmak istediklerini dile getirdi. Hasimbegovic, "Saraybosnalıların tecrübe ederek hayatta kalmayı başardığı her şey bir trajedidir ama bu sergi olağan dışı koşullarda gerçekleşen hayatta kalma mücadelesini göstermek ve yaşamı kutlamak için açıldı." diye konuştu.

6 Ekim'e kadar açık kalacak sergi kapsamında, Saraybosna kuşatmasına ilişkin sunumların da yapılacağı çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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