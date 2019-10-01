HABER

Sırbistan'da Müslümanları hedef alan duvar yazısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

Novi Sad şehrindeki bir kreşin duvarına yazılan "Kosova'dan İran'a kadar ölü Müslümanlar olacak - Ratko Mladic" ifadeleri tepki çekti - Belediye Başkanı Milos Vucevic, yaşananları sert bir dille kınarken, kreşin duvarındaki yazı ise Vojvodina Sosyal Demokratlar Ligi gönüllüleri tarafından boyanarak kapatıldı

NOVİ SAD (AA) - Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde bulunan bir kreşin duvarına yazılan "Kosova'dan İran'a kadar ölü Müslümanlar olacak - Ratko Mladic" ifadeleri büyük tepki yarattı.

"Razlicak" isimli kreşin duvarına kimliği belirsiz kişilerce yazılan ve Müslümanları hedef alan yazının üzeri gönüllüler tarafından boyandı.

AA muhabirine konuşan Vojvodina Müftüsü Muhamed Ziljkic, yapılan bu eylemi sert bir şekilde kınadıklarını belirterek, "Endişeliyiz, zira bu tür mesajlar burada yaşayan Müslümanları hedef alıyor." dedi.

Bu tür olayların ülkedeki Müslümanların devlet ile ilişkisine zarar veremeyeceğini vurgulayan Ziljkic, duvar yazısını silen gönüllü vatandaşlara teşekkür etti.

Novi Sad Belediye Başkanı Milos Vucevic de yaşananları sert bir dille kınadığını ifade ederek, olayın faillerinin bir an önce bulunması ve kanun önüne çıkartılması temennisinde bulundu.

Kreşin duvarındaki yazı Vojvodina Sosyal Demokratlar Ligi (LSV) gönüllüleri tarafından boyanarak kapatıldı.

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası
Elif'in uyarısı ile Erciyes yolunda gelengilere levhalı korumaElif'in uyarısı ile Erciyes yolunda gelengilere levhalı koruma
Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinlerine 'Bocce' sürpriziDünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinlerine 'Bocce' sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kınama sırbistan Yazı

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

'Bugün başlıyoruz'

'Bugün başlıyoruz'

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

Komedyen Atalay Demirci'ye hapis istemi

Komedyen Atalay Demirci'ye hapis istemi

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

Son dakika: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! 'Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldı?' sorusuna şok cevap

'Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldı?' sorusuna şok cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.