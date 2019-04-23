HABER

Sırbistan'da "Mutlu Çocuklar Şenliği" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

Sırbistan'da "Mutlu Çocuklar Şenliği" düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Mutlu Çocuklar Şenliği" yapıldı.

Vlada Divljan Kültür Merkezi'nde, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinin katkılarıyla Belgrad Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen şenliğe 300 çocuk katıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, burada yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın Türkiye için önemli bir tarih olduğunu vurgulayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açıldığı bu tarihin çocuk bayramı olarak kutlandığını anlattı.

Sırbistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini aktaran Bilgiç, şenliğe katılan çocukların bayramını kutladı.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan da Sırbistan'da ilk kez düzenlenen bu çocuk şenliğinin geleneksel hale gelmesi temennisinde bulundu.

Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının da desteklediği şenliğe katılan çocuklara hediyeler takdim edildi.

PARTNEREskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktıEskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktı
Bisikletlerini tamir edip, köy okulu öğrencilerine hediye ettilerBisikletlerini tamir edip, köy okulu öğrencilerine hediye ettiler
GÜNCELLEME - Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolmasıGÜNCELLEME - Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan mutlu çocuklar sırbistan

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.