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Sırbistan'da tren otobüse çarptı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 13:01 | Son Güncelleme

Nis yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı

NIS (AA) - Sırbistan'ın güneyindeki Nis şehri yakınlarında yolcu treninin hemzemin geçitte öğrencileri taşıyan otobüse çarpması sonucunda biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Kaza, uyarıcı trafik işaretlerinin bulunmadığı bir hemzemin geçitte meydana gelirken, kazada hayatını kaybeden ve yaralananlarının tamamının otobüsteki yolcular olduğu bildirildi.

Nis Hastanesi Müdürü Zoran Radovanovic, Sırbistan devlet televizyonu RTS'ye yaptığı açıklamada, kazada biri çocuk ikisi yetişkin üç kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların 10'unun durumunun ağır olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

Yerel saatle 7.30 sularında meydana gelen kaza nedeniyle vagonlardan biri raylarda çıkarken güzergahta tren seferlerinin durdurulduğu açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza OTOBÜS sırbistan tren

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