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Sırbistan'da Türk Film Haftası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 23:14 | Son Güncelleme

"Aşk Tesadüfleri Sever" filminin gösterimiyle başlayan etkinlikte, "Türk İşi Dondurma", "Organize İşler 2", "Buğday", "Unutursam Fısılda", "Anons", "Ahlat Ağacı", "İşe Yarar Bir Şey", "Genç Pehlivanlar" ve "Sofra Sırları" filmleri gösterilecek

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Türk Film Haftası, yönetmen Ömer Faruk Sorak imzalı "Aşk Tesadüfleri Sever" filminin gösterimiyle başladı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinliğin ilk gününe Belgradlılar yoğun ilgi gösterdi.

Belgrad Gençlik Merkezinde gerçekleşen etkinliğin açılışına katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Türk Film Haftasının Sırbistan'da geleneksel hale gelmesini temenni ederek, Belgrad'ın Balkanlar'daki kültür faaliyetlerinin merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında Türk sinemasının önemli yapıtlarının izleyiciyle buluşacağını dile getiren Bilgiç, sinema dilinin evrensel olduğunu belirtti.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan da etkinlik kapsamında belgesel, romantik komedi, dram ve aksiyon türündeki filmlerin sinemaseverlerin beğenisine sunulacağını ifade ederek, Türk dizilerinin de Sırbistan'da yakından takip edildiğini belirtti.

Belgrad'da 20 Eylül'e kadar devam edecek etkinlik kapsamında, "Türk İşi Dondurma", "Organize İşler 2", "Buğday", "Unutursam Fısılda", "Anons", "Ahlat Ağacı", "İşe Yarar Bir Şey", "Genç Pehlivanlar" ve "Sofra Sırları" filmleri gösterilecek.

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