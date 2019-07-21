Sırbistan'da TÜRKSOY konseri

NOVİ PAZAR (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Korosu, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde konser verdi.

TÜRKSOY Gençlik Korosu, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ile Yunus Emre Enstitüsü himayesinde Novi Pazar Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, TÜRKSOY’un üyesi olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan türküler seslendirdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Novi Pazar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Konserimizi Novi Pazar'da gerçekleştirmemiz tesadüf eseri değil. Novi Pazar Dans Topluluğu da bizim iki büyük etkinliğimize katılmıştı." diye konuştu.

Novi Pazar Kültür Merkezi Müdürü Husein Memic de TÜRKSOY konserinin bu şehir için çok değerli olduğunu kaydederek "Böyle konserlerin Novi Pazar'da da düzenleniyor olması bizim için gurur verici." dedi.

Bu yıl Avrupa’nın Kültür Başkenti olarak seçilen Filibe’deki konserin ardından Sırbistan'a gelen TÜRKSOY ekibi, 1 Ağustos'a kadar sırasıyla Budva, Cetinje, Dubrovnik, Trogir ve Lizbon şehirlerinde sahne alacak.