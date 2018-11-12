Sırbistan'da uyuşturucu ve silah operasyonu

BELGRAD (AA) - Sırbistan polisi tarafından ülke genelinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve silah üretimi yaptıkları şüphesiyle 28 kişi gözaltına alındı.
Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin farklı şehirlerde uyuşturucu ve silah üreten kişilere yönelik operasyonlar düzenlediği belirtilerek, "Uyuşturucu ve silah ürettiği, ayrıca bunların dağıtımını yaptığı şüphesiyle 28 kişi gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
Operasyonlarda ayrıca 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarılırken, ülkenin orta kesimindeki Smederevo'da uyuşturucu üretimi yapılan iki depo bulunduğu belirtildi.
Polisin operasyonlarda 12 adet tüfek ve 7 adet tabancaya da el koyduğu ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı ve bu kişilerin savcılığa sevk edildiği kaydedildi.
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