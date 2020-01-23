Sırbistan'daki anaokulunda Müslüman öğrencilere "özel menü"

NOVİ SAD (AA) - Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde yaklaşık 16 bin öğrenciye eğitim veren Radosno Djetinstvo (Mutlu Çocukluk) Anaokulunda, Müslüman çocuklar için özel menü hazırlanmaya başlandı.

Müslüman aileler, 2020'den itibaren başlayan bu uygulama sayesinde çocuklarını gönül rahatlığıyla 70 şubesi olan bu anaokuluna gönderebilecek.

Çocuklara günde dört öğün yemek dağıtan anaokulunda, Müslümanların dini hassasiyetleri dikkate alınarak yapılan değişiklikle domuz eti yerine tavuk, balık ya da dana eti özel menüye dahil edildi.

Anaokulunun beslenme sorumlusu Dejan Basic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel menünün Müslüman ailelerin talepleri doğrultusunda hazırlandığını belirterek, Novi Sad genelindeki 70 şube için yemek hazırladıklarını anlattı.

Özel menüden diğer öğrencilerin de yararlanabileceğini söyleyen Basic, farklı dinlere mensup çocukların yanı sıra bazı gıda ürünlerine alerjisi olan çocuklar için de özel yemek yaptıklarını ifade etti.

Basic, günün menüsünde domuz eti kullanılmış bir yemek varsa Müslüman çocuklar için domuz eti yerine balık, tavuk ya da dana eti kullandıklarını söyleyerek, okullarından bine yakın Müslüman öğrenci bulunduğunu sözlerine ekledi.