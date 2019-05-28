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Sırbistan'daki "Balkan Gençlik Okulu Projesi" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 00:07 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle yürütülen projeye katılan 45 öğrenciye başarı sertifikası takdim edildi

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da düzenlenen Balkan Gençlik Okulu Projesi düzenlenen sertifika programı ile sona erdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Novi Pazar'da faaliyet gösteren Fener (Svetionik) Derneği tarafından üç ay boyunca devam eden projeye katılan 45 öğrenciye başarı sertifikası takdim edildi.

Fener Derneği Başkanı Mirza Alickovic, törende yaptığı açıklamada, projenin son derece verimli geçtiğini, gençlik okulu projesinin önümüzdeki yıllarda da düzenleneceğini söyledi.

Projeyi başarıyla tamamlayan Emir Palamar da üç ay boyunca çok sayıda araştırma ve bilgi edinme faaliyetlerine katılma fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Özellikle edebiyat konusundaki çalışmaları büyük keyif alarak yaptım." dedi.

Bu arada, projeyi tamamlayan öğrenciler için iftar programı da düzenlendi.

Gençlik okuluna katılan lise ve üniversite öğrencileri proje boyunca tarih, sanat, psikoloji, siyasal bilimler, kültür, edebiyat, ekonomi ve hukuk alanlarında yeni bilgiler edindi.

Proje kapsamında Türkiye'yi de ziyaret eden öğrenciler İstanbul, Edirne, Çanakkale ve Ankara'yı ziyaret etti. Ankara'da YTB Başkanı Abdullah Eren ile bir araya gelen öğrenciler kurum hakkında bilgi edindi.

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Anahtar Kelimeler:
Balkan Gençlik Okulu iftar Novi Pazar YTB

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