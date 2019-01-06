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Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 00:06 | Son Güncelleme

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protesto, on binlerce kişinin katılımıyla bu hafta da devam etti.

Bu hafta beşincisi düzenlenen protestoya katılan göstericiler, "5 milyondan yalnızca biri", "kanlı gömleklere son", "çalınan emekli maaşlarını geri verin", "ordu ve polis hainliği bırakıp anayasa ve halkın yanında dursun" yazılı dövizler taşıdı.

Sırbistan Radyo ve Televizyonu (RTS) Genel Müdürü Dragan Bujosevic'in istifasını talep eden göstericiler, RTS'nin, halkı, protestolar konusunda yanlış bilgilendirdiğini, hayatın gerçeklerini yayınlamak yerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "iftiralarına" yer verdiğini savundu.

Sırp oyuncu Radoslav Milenkovic, burada yaptığı konuşmada, "Sırbistan'da düzenlenen protestoya katılanlar, dünyanın herhangi bir yerinde düzenlenen protestolara katılan sıradan insanlardan daha aptal, daha tembel ve daha hain değildir." ifadelerini kullandı.

"5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla tertiplenen protesto, bu hafta Nis, Kragujevac, Pozega ve Novi Sad şehirlerinde de düzenlendi.

Ülkedeki hükümet karşıtı protestolar, beş hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğraması nedeniyle başlamıştı. Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına metal çubukla vurularak yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

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