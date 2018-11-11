Sırbistan'dan Hakkari şehitleri için taziye

BELGRAD (AA) - Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Hakkari'de üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi.

Vulin mesajında, Hakkari'de yaşanan patlamanın silahlı kuvvetlerin son derece büyük risk altında görev yaptığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Sırbistan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Vulin, mesajında, "Bu zor günlerde Sırbistan Savunma Bakanlığı ve Sırbistan Ordusu olarak yanınızdayız." ifadelerine yer verdi.

