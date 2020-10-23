Sırbistan’dan Paraguay’a giden yük gemisinde 7 ceset bulundu

Sırbistan’dan Paraguay’a giden yük gemisindeki konteynerlerden birinin içinde 7 kişinin cansız bedeni bulundu.

Sırbistan’da Paraguay’a gübre taşıyan yük gemisindeki konteynerlerden birinin içinde 7 kişinin cansız bedeni bulundu. Paraguaylı yetkililer olaya ilişkin yaptığı açıklamada, geminin 3 ay önce Sırbistan’dan ayrıldığını ifade ederken, konteynerlerden birinde muhtemelen gemiye kaçak yollarla binen 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Savcı Marcelo Saldivar yaptığı açıklamada ise, konteynerin 21 Temmuz’da Sırbistan’dan ayrıldığını ve bu hafta başlarında Arjantin üzerinden Paraguay’ın başkenti Asuncion’daki limana ulaştığını aktardı. Saldivar, cesetlerin ürünü satın alan şirketin yöneticileri tarafından bulunduğunu ifade etti. Saldivar, tamamı yetişkin olan kurbanların kaçak gibi göründüğünü aktarırken, kurbanların 2’sinin üzerinde Faslı olduklarını gösteren kimlik belgeleri ile konteynere Sırbistan’da girdiklerini gösteren bir Sırp taksi şirketine ait makbuz bulunduğunu açıkladı.

Savcı Saldivar, "Kurbanların kendi ülkelerinden Sırbistan’a geldiklerini ve daha yakın bir yere seyahat etmeyi planladıklarını, ancak mesafeyi iyi hesaplayamadıklarını ve yolculuktan sağ çıkamadıklarını varsayıyoruz. Ellerinde bulunan malzemeler kurabiyeler, şişelenmiş su ve konserve yiyeceklerdi. Bunlar 72 saat dayanacak kadar yeterliydi" dedi.

Polis, cesetlerin bulunduğu konteyner bölgesinde giysi torbaları ve havalandırma için bir açıklık bulduğunu ifade ederken, “Bütün bedenler parçalanmış. Sadece saç ve kemikler kalmış” ifadelerini kullandı. Cesetlerle birlikte bulunan cep telefonlarının yanı sıra sevkiyatın rotasının kontrol edileceğini aktaran polis, kurbanların kimliklerini belirlemek için Fas ve Sırbistan’daki yetkililerle temasa geçileceğini açıkladı.

