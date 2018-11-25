Sırbistan'ın 440 yıllık Osmanlı hamamı

BAC (AA) - ALEKSANDAR SAVANOVİC - Sırbistan'ın kuzeybatısındaki Baç kasabasında, bölgenin Mohaç Meydan Muharebesi'nin ardından Osmanlı himayesine girmesinin ardından 1578 yılında inşa edilen hamam, bölgedeki tek Osmanlı hamamı olma özelliğini taşıyor.

Aradan geçen 440 yıla rağmen bugün de büyük oranda ayakta kalmayı başaran tarihi hamam, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de Osmanlı'nın Sırbistan'daki varlığının en önemli miraslarından biri olarak gösteriliyor.

AA muhabirine konuşan Baç Ulusal Kütüphanesi Küratörü Vesna Glavocevic, 1578 yılında inşa edilen hamamın büyük bir bölümünün bugüne dek korunduğunu söyledi.

Hamamla ilgili ilk bilgilerin 16. yüzyıla ait arşivlerde mevcut olduğunu aktaran Glavocevic, "Hamam, erkek ve kadınlar tarafından ayrı zamanlarda kullanılan tek bir bölümden oluşuyor. Girişinde soyunma odaları bulunuyordu. Hamamın günümüze ulaşan su boruları seramikten yapılmış. Biri küçük diğer büyük iki tane de halvet bölümü mevcut." ifadelerini kullandı.

Glavocevic, hamamların o dönem insanların bir araya geldiği alanlar olarak da kullanıldığını belirterek, "Hamam, Osmanlıların Baç'tan ayrıldığı 1687 yılına kadar hizmet vermiş. Osmanlılardan sonra da hamam yıkılmamış ancak eskisi kadar da kullanılmamış." diye konuştu.