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"Sırbistan'ın AB üyeliği için Kosova meselesi çözülmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 19:58 | Son Güncelleme

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: - "Sırbistan'ın AB üyeliği için Kosova meselesi başarıyla çözüme kavuşturulmalı"

BELGRAD (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği için Kosova meselesinin başarıyla çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Kurz, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Vucic, bölgesel kalkınmanın barış ve istikrarla sağlanabileceğini belirterek AB arabuluculuğunda yürütülen Sırbistan-Kosova diyalog sürecinin devamı için her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Kosova meselesinde uzlaşmacı tutum sergilediklerini kaydeden Vucic, Sırbistan halkının çok az bir kısmının bu tutumu desteklediğine dikkati çekti.

Vucic, Avusturya-Sırbistan ilişkilerinin son derece iyi olduğunu belirterek "Siyasi anlamda oldukça iyi ilişkilerimiz var. Ekonomik alanda ise çok daha iyi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bu yıl ilk kez bir milyar avroyu geçecek." dedi.

- AB üyeliği için Kosova şartı

Avusturya Başbakanı Kurz da Sırbistan ile Kosova makamları arasındaki diyalog sürecinin devam etmesi gerektiğini ifade ederek "Sırbistan'ın AB üyeliği için Kosova meselesi başarıyla çözüme kavuşturulmalı. Bu bağlamda, diyalog sürecinin başarılı bir şekilde sonlandırılmasını ve halkın da buna destek vermesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Geçmişte yaşananların geride bırakılması gerektiğini ve ortak bir gelecek inşa edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kurz, Batı Balkanların AB'nin tamamlayıcı bir parçası olduğunu söyledi.

Kurz, ülkesinin AB Dönem Başkanı olduğunu anımsatarak "Batı Balkanların, özellikle de Sırbistan'ın AB'ye yakınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Sırbistan'ın önümüzdeki aylarda yeni fasıllar açmasını bekliyoruz." dedi.

Kurz, Belgrad'daki temasları çerçevesinde mevkidaşı Ana Brnabic'le de görüşecek.

"Sırbistan'ın AB üyeliği için Kosova meselesi çözülmeli"

- Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: - "Sırbistan'ın AB üyeliği için Kosova meselesi başarıyla çözüme kavuşturulmalı"

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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da

Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan'da
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Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı Sebastian Kurz sırbistan

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