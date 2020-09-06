Sırbistan'ın Elçiliği'ni Kudüs'e Taşıma Kararına Türkiye'den Tepki

Sırbistan’ın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına Türkiye, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamayla tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında kararın derin endişeyle karşılandığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Sırbistan'ın İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz. Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler’ce (BM) reddedilmiştir. Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Hal böyle iken, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir. Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz” denildi.

Sırbistan’ın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı Sırbıstan Cumhurbaşkanı Aleksander Vuçiç’in Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmede imzalanan anlaşmada belirlendi.

