"Sırbistan'la orta vadede ticaret hedefimiz 5 milyar dolar"

TBMM (AA)- TBMM Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye ile Sırbistan arasında 1.2 milyar dolar olan ticaret hacmini, kısa vadede 2 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Esgin, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiye-Sırbistan Dostluk Grubu Başkanı olarak görüşmelere eşlik ettiğini belirten Esgin, "Bu yıl, Türkiye-Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 140'ıncı yılı. Bu vesile ile gerçekleştirdiğimiz ziyaret ülkemiz ve Balkanlar açısından büyük bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaret çerçevesinde ekonomik ilişkilerin de ana gündem olduğunu vurgulayan Esgin, "İki ülke arasında 1,2 milyar dolar olan ticaret hacmini kısa vadede 2 milyar dolar, orta vadede 5 milyar dolar olarak hedeflemekteyiz." dedi.