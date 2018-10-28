Sırdan aleniliğe İsrail’in Körfez ülkeleri ile normalleşme süreci

Netanyahu’nun Umman'a, İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev’in (Meryem Receb) Grand Slam judo müsabakaları için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye, İsrail Milli Takımı'nın da Katar’da organize edilen Dünya Jimnastik Şampiyonası’na katılmak üzere başkent Doha’ya gitmesi gibi gelişmeler zinciri, İsrail’in bölge ülkeleriyle normalleşme sürecinin alenileştiğini ortaya koydu.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ardından Sultan Kabus’un daveti üzerine Umman’a düzenlediği ziyaret, İsrail’in Körfez ülkeleriyle gizli yürütülen normalleşme sürecini hızlandırma ve bölge ülkelerini resmi diplomatik ilişkilere dönülmesi konusunda teşvik olarak yorumlandı.

KUDÜS (AA) - ESAT FIRAT - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Umman'a yaptığı resmi ziyaret, karanlıklarda dillendirilmekten çekinilen bir hakikat şeklinde, Körfez’deki Arap ülkeleri ile İsrail arasında uzun zamandır "gizlice" yürütülen normalleşme sürecinin "alenileşmesini" sağlayan yeni aşamanın ilk adımı olarak tarihe geçti.

Umman devlet televizyonunda Netanyahu'nun ziyaretinin duyurulması, haberin veriliş şekli, Netanyahu'nun anons edilmesine dair kullanılan dil artık bu ilişkilerin adeta dünyaya duyurulmasının bir parçası gibiydi.

Maskat yönetiminin bu "cesur adımı" hiç şüphesiz kendisinin de bir parçası olduğu Körfez İşbirliği Teşkilatı'ndaki (KİT) diğer "kardeşleri" tarafından Ortadoğu'da yaşanan kirli savaşların oluşturduğu konjonktür vesilesiyle adeta takdirle karşılanarak, halkları nezdinde de tepkilere yol açmadı.

- Aleniyete geçiş aşaması

Filistin’in Birzeit Üniversitesi Öğretim Üyesi İsrail Uzmanı Doç. Dr. Cemal Amr’a göre, Netanyahu’nun ilk defa Maskat’a düzenlediği ziyaret, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin sır olmaktan çıkarak aleniyete geçiş aşamasının başlangıcı.

Filistinli akademisyen AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Umman dahil Körfez Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler hiç kesilmedi. Ancak buna rağmen açıktan yürütülmüyordu.” değerlendirmesinde bulundu.

Körfez Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin İkinci İntifada’dan sonra “resmi” olarak “dondurulduğunu” hatırlatan Amr, "İsrail ile ilişkiler 1993’teki Oslo Anlaşması’ndan bu yana neredeyse durmaksızın ilerliyor. Evet, İkinci İntifada’dan sonra şekil açısından donduruldu ancak içerik itibarıyla bu ilişkiler yürütülmeye devam etti." ifadelerini kullandı.