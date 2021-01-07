HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Şırdan" bidonlarından uyuşturucu çıktı

"Şırdan" bidonlarından uyuşturucu çıktı

07.01.2021 10:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da dondurulmuş “Şırdan” bidonları içerisinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu illerinden gelen bir araçta uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Adana’da dondurulmuş “Şırdan” bidonları içerisinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu illerinden gelen bir araçta uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine şehrin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Polis TAG otoyolunda araç gelince durdurup arama başlattı. Yapılan aramada hassas burunlu narkotik köpeği, torbalara tepki verdi. Polis torbaları açtığında bidonlarda dondurulmuş “şırdan” taşındığını tespit etti. 7 bidon açılıp kontrol edildiğinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili İ.E. (38) isimli zanlı gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
7 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!7 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
Wattpad hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Wattpad hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Dünyanın en iyi 10 keşfi arasında yer alan İznik gölündeki bazilikada durum vahim

İznik gölündeki bazilikada durum vahim

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Elektrik kesintisi listesi 7 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

7 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İSKİ su kesintisi 7 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek?

Diyarbakır'da 'denizaltı' ile ulaşımı sağlıyorlar

Diyarbakır'da 'denizaltı' ile ulaşımı sağlıyorlar

İstanbul'da harita yeşile dönmeye başladı! Uzman isim uyardı

İstanbul'da harita yeşile dönmeye başladı! Uzman isim uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.