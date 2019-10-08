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Şırdana yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

ADANA'da kebaptan sonra en çok tüketilen lezzetlerden biri olan şırdan dolmasının ünü il sınırlarını aştı.

Şırdana yoğun ilgi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kebaptan sonra en çok tüketilen lezzetlerden biri olan şırdan dolmasının ünü il sınırlarını aştı. Adanalıların her akşam sıklıkla yediği şırdan dolması, gerek yurt içi, gerekse yurt dışından gelen ziyaretçilerin de gözde lezzetleri arasına girmeyi başardı.
Adana'da, geçmiş yıllarda sokaklara kurulan tezgahlarda satılan şırdan dolması, çağa ayak uydurup, artık daha modern işletmeler tarafından müşterilere sunulmaya başladı. Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde bir işletmeci, dileyen müşterilere ister şırdan tezgahında, isterse masada şırdan sunumu yapıyor. Adana'da düğün sonrası yemek geleneği için gelin-damatlar, tercihlerini çoğu kez ya kebap, ya da şırdan dolmasından yana yapıyor. Günde binlerce şırdan dolması tüketilmesi, dolmanın ününün il dışına, hatta yurt dışına yayılması neden oluyor.
İLK KEZ DENEDİ, TADINA BAYILDI
Arkadaşlarını ziyaret etmek için kısa süre önce Adana'ya gelen Kahramanmaraşlı Avukat Fatma Nur Aslan, şırdan dolmasını daha önce duyduğunu ancak bazı Adanalı arkadaşlarının pek de tavsiye etmediğini belirtti. Denemeye karar veren Aslan, "İlk kez yedim ve tadını çok beğenmedim. Arkadaşlarım neden tavsiye etmedi bilmiyorum. Tadı gerçekten çok güzel. Galiba onlar daha önce iyi bir yerde yemedi" dedi.
BİR OTURUŞTA EN AZ 15 TANE YERİM
17 yıldır Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan ve tatil için bir aydır memleketi Adana'da bulunduğunu anlatan Hakan Çekinmez, şırdan dolmasına bayıldığını, yurt dışında bulunduğu için evde eşinin pişirdiği zaman yiyebildiğini ancak Adana'daki lezzeti alamadığını dile getirdi. Bir kere şırdanın kardeşi olan kırkkat dolmasından bir tencere yediğini kaydeden Çekinmez, "Eğer istersem en az 15 tane şırdan yerim, hiç sıkıntı olmaz. Bu lezzeti kaçıranlar çok şey kaçırıyor. Şırdan, mumbar, kırkkat Adanamıza has yiyecekler. Çok güzel ürünler, hakikaten lezzetini tatmak lazım" diye konuştu.
İYİ ŞIRDAN RENGİNDEN BELLİ OLUR
Şırdan dolması ustası Ramazan Esen, iyi şırdanın renginden belli olduğunu, renginin ise beyaz, biraz da pembe olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Şırdanın taze kesim kuzunun 5 öğütücü organı olduğunu anlatan Esen, şöyle devam etti:
"Şırdanları mezbahaneden tedarik edip, imalathanemize getiriyoruz. Yıkamasını, dolumunu, dikimi, baharat ayarını yapıp, pişirdikten sonra müşterilerimize sunuyoruz. Pişirim ise 3 ile 4 saat arası sürüyor. İyi şırdanın özelliği rengidir. Beyaz ve pembemsi, aynı zamanda da taze olması önemli. Şırdan piştiği gün tüketilmeli. Diğer güne kaldığı zaman tadı hoş olmaz. Şehir dışına paket isteyen müşterilimizin arzularını yerine getiriyoruz ama biz bunu tavsiye etmiyoruz. Soğuyan şırdan, tekrar ısıtıldığında lezzetini kaybediyor. Sıcak halde verdiğimiz şırdanı müşterilerimiz, üzerlerine kimyon ve pul biberi atarak yerler."

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Şırdana yoğun ilgiŞırdana yoğun ilgiŞırdana yoğun ilgiŞırdana yoğun ilgi

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